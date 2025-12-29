Wenn Physik sichtbar wird Feuerwerk im kontrollierten Test

Kaufungen. Feuerwerk fasziniert seit jeher. Farben, Licht und Klang gehören für viele Menschen fest zum Jahreswechsel dazu. Doch hinter den kurzen Momenten des Staunens verbergen sich enorme physikalische Kräfte. Wie groß diese tatsächlich sind und wo Risiken beginnen, wurde jetzt bei einem besonderen Test in der Sandgrube Kaufungen deutlich.

Gemeinsam mit dem Feuerwerks Experten und Mathematiker Frank Rehrmann führte das Team der Nordhessen Rundschau dort verschiedene Versuche mit unterschiedlichen Feuerwerkskörpern durch. Getestet wurden sowohl in Deutschland zugelassene Produkte als auch Feuerwerkskörper, die hierzulande nicht erlaubt sind und dennoch immer wieder illegal in Umlauf geraten.

Frank Rehrmann dürfte vielen aufmerksamen Leserinnen und Lesern bereits bekannt sein. Durch seine Vorträge und Experimente im Future Space und Schülerforschungszentrum Nordhessen Kassel vermittelt er regelmäßig komplexe physikalische Zusammenhänge auf anschauliche und verständliche Weise. Auch bei den Tests in Kaufungen erklärte er ruhig und präzise, welche Prozesse bei Explosionen ablaufen und warum insbesondere illegale Feuerwerkskörper ein kaum kalkulierbares Risiko darstellen.

Die Versuche zeigten eindrucksvoll, welche enorme Energie bereits bei zugelassenem Feuerwerk freigesetzt wird. Druck, Hitze und Schall entwickeln innerhalb von Sekundenbruchteilen Kräfte, die unterschätzt werden. Bei den nicht zugelassenen Böllern wurde jedoch eine deutlich andere Dimension sichtbar. Unkontrollierte Explosionen, extreme Lautstärken und eine massive Zerstörungskraft machten klar, weshalb diese Produkte in Deutschland verboten sind. In der geschützten Umgebung der Sandgrube ließen sich diese Effekte kontrolliert darstellen. In Wohngebieten oder in unmittelbarer Nähe von Menschen könnten sie schwerwiegende Verletzungen verursachen.

Im Mittelpunkt der Tests stand nicht der spektakuläre Effekt, sondern das Verständnis für Zusammenhänge. Die Kombination aus praktischen Experimenten und wissenschaftlicher Einordnung machte deutlich, dass Feuerwerk kein harmloses Spielzeug ist. Vor allem bei illegalen Produkten fehlt jede verlässliche Kontrolle über Zusammensetzung und Wirkung.

Mit dem begleitenden Videobeitrag möchte die Nordhessen Rundschau informieren und sensibilisieren. Ziel ist es, einen bewussteren Umgang mit Feuerwerk zu fördern und Verantwortung in den Fokus zu rücken ohne zu belehren oder zu dramatisieren. Gerade zum Jahreswechsel ist dieses Thema von besonderer Bedeutung.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei unserem Videobeitrag und hoffen, dass die gewonnenen Erkenntnisse zu einem sicheren und verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwerk beitragen.

Zum Jahresende wünscht die Nordhessen Rundschau all ihren Leserinnen und Lesern einen guten Rutsch in das neue Jahr. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns darauf, Sie auch im kommenden Jahr wieder begrüßen zu dürfen.

© NHR