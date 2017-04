Werbung Werbung



In Kooperation mit LOTTO Hessen, der MT Melsungen und der Stadt Kassel veranstaltet der KSV Hessen Kassel am Mittwoch, den 26.04.2017 von 9.00 bis 12.00 Uhr die traditionelle Ausbildungsmesse im Auestadion.

Regionale Firmen bekommen die Möglichkeit ihre Ausbildungsberufe zu präsentieren, um angehende Auszubildende auf ihren Betrieb aufmerksam zu machen und zukünftige Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, sich bei den Ausstellungsbetrieben über einen passenden Ausbildungsberuf zu informieren.

Veranstaltungsort wird die VIP-Lounge des Kasseler Auestadions sein, die mit ihrem direkten Blick ins Stadioninnere eine einmalige Atmosphäre schafft. Im Rahmen dieser Ausbildungsmesse werden von 10 – 11 Uhr auch Spieler des KSV vor Ort sein um den interessierten Schülerinnen und Schülern Autogramme zu geben oder Fragen zu beantworten.

Daneben sorgen eine Minitorwand und ein Kickertisch für Abwechslung und den nötigen sportlichen Ausgleich. Alle teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erhalten als Extra eine Eintrittskarte für eines der kommenden Spiele des KSV Hessen Kassel und der MT Melsungen.

Im Vorfeld wurden Schulen in der Region angeschrieben und Anmeldungen direkt von den Klassen entgegen genommen. Eine Anmeldung ist noch bis zum 25.04.2017 möglich. Ein entsprechendes Anmeldeformular steht auf der Homepage des Vereins (www.ksv-hessen.de) zum Download bereit.

Die MT Melsungen und der KSV Hessen Kassel freuen sich sehr auf den Besuch der Schülerinnen und Schüler und danken den teilnehmenden Ausbildungsbetrieben für ihr Engagement.

