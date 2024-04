Lesung mit Sabine Wackernagel: Netzwerk Nordhessen festigt seine unverzichtbare Rolle als Kulturvermittler

Das Netzwerk Nordhessen ist zweifellos zu einem unverzichtbaren Knotenpunkt in der Region geworden, und die jüngste Veranstaltung in Zusammenarbeit mit den Fritzlarer Netzwerkpartnerinnen von Ytime bestätigt dies auf eindrucksvolle Weise.

Am Freitag, dem 12. April 2024, fand im malerischen Café Hahn am Fritzlarer Marktplatz eine Lesung mit einer wahrhaft strahlenden Persönlichkeit statt: Sabine Wackernagel, die „Mall of Fame – Sternenträgerin von 2023“.

Das Event versprach schon im Vorfeld etwas Besonderes zu sein und übertraf letztendlich alle Erwartungen.

Sabine Wackernagel, bekannt aus zahlreichen Fernsehproduktionen und Theateraufführungen, darunter Meisterwerke wie „Lammbock“, „Tatort“ und „Ein Fall für ZweiTatort“, zog das Publikum in ihren Bann, als sie Auszüge aus Colum McCanns epischer Erzählung „Apeirogon“ vortrug.

Die Geschichte zweier Männer, Rami Elhanan aus Israel und Aramin Bassam aus Palästina, deren Töchter im Nahostkonflikt ihr Leben verloren, berührte die Herzen der Zuhörer zutiefst. Doch trotz des unermesslichen Verlustes haben diese Väter eine bewundernswerte Freundschaft geschlossen und kämpfen gemeinsam für den Frieden.

Sabine Wackernagel verlieh diesen Charakteren eine Stimme, die die Zuhörer in eine Welt unendlicher Liebe und Hoffnung entführte.

Die Wahl des Veranstaltungsortes, das Café Hahn am Fritzlarer Marktplatz, verlieh der Lesung eine intime Atmosphäre, die es ermöglichte, sich voll und ganz auf die beeindruckende Performance von Sabine Wackernagel einzulassen.

Das Netzwerk Nordhessen initiert vom Achterwind-Inhaber Carsten Viernau hat erneut bewiesen, dass es nicht nur ein Netzwerk von Menschen, sondern auch ein Netzwerk von Ideen, Inspiration und Zusammenarbeit ist. Durch solche Veranstaltungen wird deutlich, wie unverzichtbar dieses Netzwerk für die Kultur und den Austausch in der Region geworden ist.

Weiterführende Informationen finden Sie unter: https://netzwerknordhessen.de/

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen bei unserem Videobeitrag.