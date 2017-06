Werbung Werbung



Werbung Werbung

Großer Andrang bei diesjährigen Sommerfest der Hospitalskellerei in Kassel!

Wie jedes Jahr, veranstaltete die Hospitalskellerei von Daniel und Sonja Werner in ihrem Hauptgeschäft in der Heinrich-Heine-Straße in Kassel ihr großes Sommerfest. So kamen am Samstag den 17. Juni viele Gäste und genossen die zahlreich angebotenen Weine und Spezialitäten. Auch die „Fliegenden Köche“ boten den Gästen feine und exklusive Speisen an. Die kleinen Gäste konnten währenddessen in der kleinen Spiel-Oase verweilen. Sonja Werner hatte im hinteren Bereich einen Stand mit einer Auswahl aus ihrer Kollektion „lilli and me“ aufgebaut. Dort gab es neben ausgefallener Kinderbekleidung auch kleine Leckereien für die Kinder.

Unter den Gästen sah man auch zahlreiche „Kassler Prominente“. So waren unter anderem Ferrari Händler Helmut Eberlein, SKF Manager Jürgen Schäfer, Juwelier Hermann Maximilian Schmidt, der ehemalige Inhaber das Café Schwarze in Bad Wildungen Günter Elsner (jetzt BTZ-Kassel), der ehemalige Juwelier Rolf Gerlach sowie KSV Urgestein Michael Pfeffer auf dem Sommerfest. Der Kasseler Star-Gastronom Frank Marth hatte erneut einen Stand auf dem Sommerfest und verwöhnte und unterhielt die Gäste mit seinem unverwechselbaren Charme.

Für die musikalische Stimmung sorgte DJ Robert Sell und so ging das Sommerfest bis weit nach Mitternacht.





Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp