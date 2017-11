KASSEL – Ein neues Programm mit viel Tanz, Musik und Humor erwartet am Samstag, 25.11.2017, die Besucher der Eröffnungsveranstaltung der Karnevalgesellschaft „Die Pääreschwänze“. Beginn ist im Hermann-Schafft-Haus, Wilhelmshöher Allee 19, um elf Minuten nach 19 Uhr. Rund 60 Aktive geben ihr Bestes um den Zuschauern einen vergnüglichen Abend zu bereiten. Der Eintritt beträgt 6 Euro. Speisen und Getränke gibt es zu kleinen Preisen. Alle Interessierten sind in normaler Abendgarderobe eingeladen. Mit dabei sind auch die „Firnsbachtaler Schürzenjäger“. Manni Schmelz sorgt für musikalische Stimmung.

Karneval wird nicht erst am Rosenmontag gefeiert. „Dass man in Kassel einen abwechslungsreichen Saalkarneval feiert, beweisen unsere Aktiven“, so Leif Honisch, Präsident der traditionsreichen Karnevalsgesellschaft. Neben der Show der „Haubies“, präsentiert das Männerballett ihren neuen Beitrag. Im Mittelpunkt steht natürlich viel karnevalistischer Tanz. In blau-weißen Uniformen und liebevoll geschneiderten Kostümen schwingen Kinder- und Jugendlichen das Bein. Auf die Jüngsten sind die Trainerinnen besonders stolz, denn Nachwuchsarbeit wird groß geschrieben und so gibt es eine Reihe von Nachwuchstänzern, die erstmals auf eine Bühne stehen werden. Marsch- und Schautänze werden von Tänzerinnen und Tänzern unterschiedlicher Altergruppen aufgeführt. Wie es sich für eine Eröffnungssitzung gehört, sind unter diesem Darbietungen zahlreiche Premieren. In der Bütt stehen „FulleFischer“ Marcus Leitschuh und Esther Kalveram in ihrer Rolle als „Superwoman“.

Auch wenn die Karnevalsstimmung in Nordhessen auf den Straßen erst rund um die „Tollen Tage“ aufkommt, die Eröffnungssitzung der „Pääreschwänze“ vermittelt schon jetzt einen unterhaltsamen Ausblick und entspannt für ein paar Stunden. Infos unter www.diepaeaereschwaenze.de und www.facebook.de/paeaereschwaenze

PM: Marcus Leitschuh (HJ)

