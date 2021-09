Die Stadt Kassel beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der Earth Night. Am Dienstag, 7. September 2021, wird die Beleuchtung an symbolträchtigen Objekten wie dem Herkules, der Martins- und der Brüderkirche und an vielen anderen Orten für eine Nacht abgeschaltet bleiben. Zugleich ruft die Stadt Kassel die Bevölkerung dazu auf, sich ebenfalls an der Aktion zu beteiligen. Wer mitmacht, kann ein „Pate der Nacht“ werden und möglichst viele künstliche Lichtquellen abschalten.

Die Earth Night ist ein Ereignis, bei der Menschen versuchen, für wenigstens eine Nacht im Jahr das menschengemachte Kunstlicht so weit wie möglich zu reduzieren und so auf die Problematik der „Lichtverschmutzung“ aufmerksam zu machen. In der Nacht des September-Neumondes soll daher ab 22 Uhr für den Rest der Nacht das Licht abgeschaltet, oder zumindest reduziert werden.

Anders als bei der bereits etablierten Earth Hour, stehen bei der Earth Night die negativen Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf Lebewesen im Mittelpunkt. Die Zunahme der vielfältigen Beleuchtung in Städten und auch Dörfern führt dazu, dass eine dunkle Nacht mit Sternenhimmel auch in Kassel nur noch in einzelnen Grünanlagen und Parks für die Stadtbevölkerung erlebbar ist.

Besonders problematisch ist die Zunahme an künstlichen Licht für nachtaktive Arten, die den größten Anteil der Tierwelt ausmachen. So sind beispielsweise allein 3500 von den insgesamt 3700 Schmetterlingsarten in Deutschland nachtaktiv. Durch zu viel und falsch eingesetztes Licht werden nachtaktive Tiere und Pflanzen, aber auch die Gesundheit des Menschen erheblich beeinträchtigt.

Pressekontakt: Claas Michaelis