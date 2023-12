„Herzlichkeit hinter den Lieferwagen: Post-Mitarbeiterinnen und Betriebsrätin setzen sich gemeinsam für Tatzenhilfe-Kassel e.V. ein

In der hektischen Welt der Paketzustellung gibt es Momente der Menschlichkeit, die zeigen, dass hinter den Uniformen und Lieferwagen echte Menschen mit einem großen Herzen stehen. Die Zustellerinnen Veronika Schmoll und Bianka Simon, beide im ZSP Kassel 1 tätig, sowie ihre engagierten Kollegen und Kolleginnen einschließlich Michaela Fahrenholz, Betriebsrätin bei der Post AG, haben kürzlich eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass Solidarität und Hilfsbereitschaft fest in ihrem beruflichen Engagement verankert sind. In einer gemeinsamen Initiative setzen sie sich dafür ein, Leergut zu sammeln und dies für wohltätige Zwecke einzusetzen.

Diesmal lag der Fokus ihrer Unterstützung auf der Tatzenhilfe-Kassel e.V., einer gemeinnützigen Organisation, die sich dem Wohl von Katzen verschrieben hat. Daniela Klimsa, die erste Vorsitzende der Tatzenhilfe-Kassel e.V., konnte ihre Freude kaum in Worte fassen, als sie einen großzügigen Betrag von 450 Euro entgegennahm. Dieser Geldbetrag wird dringend für Tierarztkosten und die Versorgung mit Futter benötigt, um das Wohlbefinden der Tiere sicherzustellen.

Die Tatzenhilfe-Kassel e.V. spielt eine wichtige Rolle im Schutz und der Pflege von Katzen in Not. Der Spendenbetrag wird dazu beitragen, sicherzustellen, dass kranke oder bedürftige Tiere die notwendige medizinische Versorgung erhalten und dass keines von ihnen Hunger leiden muss.

Die großzügige Geste wirft nicht nur ein positives Licht auf das soziale Engagement innerhalb des Unternehmens, sondern erinnert uns auch daran, dass selbst in der schnelllebigen Welt der Paketzustellung Raum für Mitgefühl und Solidarität ist. Diese Aktion sollte als inspirierendes Beispiel dafür dienen, wie Menschen in unterschiedlichen beruflichen Bereichen gemeinsam Gutes tun können, um das Leben derjenigen zu verbessern, die unserer Hilfe bedürfen.

Text/Bilder © NHR