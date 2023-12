Kassel. Nikolauszauber bei Galeria Kaufhof: Strahlende Kinderaugen und festliche Bescherung

Der Glowesabend in Kassel erwies sich trotz der ungewöhnlichen Aktion des kletternden Klimaaktivisten als voller Erfolg. Besonders beeindruckend war die festliche Atmosphäre, die von leuchtenden Kinderaugen geprägt war. Die Kinder, ausgestattet mit den eigens von Kassel Marketing herausgegebenen Stoffbeuteln, waren emsig damit beschäftigt, in den Läden der Kasseler Innenstadt Süßigkeiten zu sammeln. Im Future Space in der Wilhelmsstraße gab es für die Kleinen zusätzlich liebevoll gestaltet Holzanhänger für den Weihnachtsbaum. Vor diesem fröhlichen Treiben trugen die kleinen Besucher zuvor Weihnachtsgedichte vor, was zweifellos zu einer besonderen und herzerwärmenden Atmosphäre des Abends beitrug.

Besonders hervorzuheben ist die Galeria Kaufhof, wo der „echte“ Weihnachtsmann die Kinder beschenkte. Die Szene, in der die Kinder voller Vorfreude und Begeisterung von einem traditionellen Weihnachtsmann beschenkt wurden, setzte einen Höhepunkt des Abends. Dies verdeutlichte nicht nur die gelungene Organisation des Glowesabends, sondern zeigte auch, dass trotz der vorangegangenen Unterbrechung durch den Klimaaktivisten die festliche Stimmung und die Freude der Kinder im Mittelpunkt standen.

Die von Kassel Marketing initiierte Aktion mit den Stoffbeuteln trug ebenfalls zum Erfolg des Abends bei, da sie nicht nur eine süße Belohnung für die kleinen Besucher darstellte, sondern auch die Gemeinschaft und das Engagement für eine positive Veranstaltung unterstrich. Trotz des kurzen Zwischenfalls auf dem Hochseil gelang es, den Glowesabend zu einem erlebnisreichen und stimmungsvollen Event zu machen, bei dem die strahlenden Kinderaugen den eigentlichen Fokus bildeten.