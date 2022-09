Verlegung von Strom- und Glasfaserkabeln im Gehweg in der Wolfhager Straße zwischen Am Schulhof und Eschebergstraße

In der Wolfhager Straße, zwischen Am Schulhof und Eschebergstraße, werden in der Zeit von Dienstag, 13. September, bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 im Gehweg Strom- und Glasfaserkabel im Auftrag der Städtischen Werke verlegt. Der Baubereich wird in mehrere Abschnitte unterteilt. Begonnen wurde im Parkstreifen und Gehweg von der Straße Am Schulhof bis zur Hausnummer 395. Die weiteren Arbeiten mit verkehrlichen Einschränkungen auch auf der Fahrbahn beginnen ab voraussichtlich 13. September 2022.

Die Fußgänger werden je nach Abschnitt über einen Ersatzgehweg auf der Fahrbahn gesichert an den Baustelleneinrichtungen vorbeigeführt oder umgeleitet.

Der stadteinwärtige Radverkehr wird in den Abschnitten bis zum Wilhelmshöher Weg über die Straßen Am Kubergraben und Karlshafener Straße umgeleitet.

Für den Fahrzeugverkehr steht der stadteinwärtige Fahrstreifen jeweils abschnittsweise nur eingeschränkt zur Verfügung.

Der Fahrzeugverkehr wird im Abschnitt im Bereich der Einmündung Eschebergstraße mit einer Lichtsignalanlage geregelt.

Die Straßenverkehrsbehörde bittet die Verkehrsteilnehmenden, diesen Bereich bei der Planung ihrer Fahrten zu berücksichtigen.

PM: Stadt Kassel