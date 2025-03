Weltfrauentag: Inspirierendes Wellbeing-Seminar mit zur mentalen Gesundheit von Frauen

Kassel. Anlässlich des Weltfrauentages fand in Kassel ein besonderes Wellbeing-Seminar statt, das die mentale Gesundheit von Frauen in den Mittelpunkt stellte. Die renommierte Referentin Véronique‘ führte die Teilnehmerinnen durch eine inspirierende Veranstaltung, in der sie Strategien zur Stressbewältigung und zum Erreichen innerer Ruhe und Zufriedenheit vermittelte.

Ein zentraler Aspekt des Seminars war der kulturelle Vergleich zwischen afrikanischen und europäischen Lebensweisen. Véronique‘ erläuterte, dass in vielen afrikanischen Kulturen ein natürlicherer und gemeinschaftsorientierter Umgang mit Stress gepflegt wird. „Während in Europa der Fokus oft auf Leistung und Individualismus liegt, sind in Afrika familiärer Zusammenhalt und soziale Unterstützung essenziell für das persönliche Wohlbefinden“, erklärte sie. Die Teilnehmenden erhielten wertvolle Impulse, wie sie diese Erkenntnisse in ihren eigenen Alltag integrieren können, um langfristig mehr Lebensfreude zu gewinnen.

Nach dem inhaltlichen Teil erwartete die Gäste ein kulinarisches Highlight: Véronique‘ und ihr Team hatten eine Auswahl an traditionellen afrikanischen Speisen vorbereitet. Die afrikanische Küche zeichnet sich durch frische Zutaten, viel Obst und Gemüse sowie aromatische Kräuter und Gewürze aus – eine Kombination, die nicht nur gesund, sondern auch besonders geschmackvoll ist.

Die Veranstaltung war für viele Besucherinnen ein wertvoller Impulsgeber, um ihre persönliche mentale Stärke zu fördern und sich intensiver mit ihrer eigenen Stressbewältigung auseinanderzusetzen. Der Weltfrauentag bot den idealen Rahmen, um die Bedeutung von Achtsamkeit, Selbstfürsorge und emotionaler Resilienz in den Vordergrund zu rücken.

Mit dieser gelungenen Mischung aus inspirierenden Impulsen und kulinarischem Genuss bleibt das Wellbeing-Seminar mit Véronique‘ sicherlich noch lange in Erinnerung.

