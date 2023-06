Zwei auf einen Streich: Königsplatz Bühne für Selbsthilfegruppen und Ehrenamts-Engagement

Bunt und informativ wird es am Samstag, 1. Juli, auf dem gesamten Königsplatz. Die Stadt veranstaltet von 11 bis 17 Uhr den Selbsthilfetag und das Festival des Engagements.

„Mit dem Festival des Engagements und dem Selbsthilfetag verbinden wir, was unserer Meinung thematisch durchaus zusammenpasst. Denn sowohl die Selbsthilfegruppen wie auch viele Vereine oder Institutionen sind auf das Engagement von den Bürgerinnen und Bürgern angewiesen“, sind sich Bürgermeisterin Ilona Friedrich und Gesundheitsdezernentin Nicole Maisch einig. „Beide Themen gilt es in der Gesellschaft Gehör zu verschaffen um die vielfältigen Angebote in unserer Stadt noch bekannter zu machen.“

19. Kasseler Selbsthilfetag

Beim 19. Kasseler Selbsthilfetag präsentieren sich 33 Selbsthilfegruppen sowie die Kontakt – und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen KISS beim Gesundheitsamt Region Kassel auf der unteren Hälfte des Königsplatzes um ein unverbindliches Kennenlernen in der Öffentlichkeit zu ermöglichen. Hier dreht sich alles um körperliche und seelische Gesundheit. Betroffene und Angehörige aus den Selbsthilfegruppen stehen für Gespräche über eigene Erfahrungen, aktuelles Fachwissen und Behandlungsmöglichkeiten bereit. Vertreten sind dabei folgende Themen:

ADHS Erwachsene,

Adipositas,

Alkoholabhängigkeit,

Asbestose,

Bauchspeicheldrüsenerkrankungen,

Brustkrebs,

Cannabis als Medizin,

CRPS-Schmerzsyndrom,

Darmkrebs,

Diabetes,

Drogen/Eltern

Epilepsie

Erblindung

Ganzheitliche Gesundheit

Herzerkrankung

Intensivkinder/Eltern

Lese- und Schreibprobleme Erwachsener

Leukämie

Lip- und Lymphödem

Lymphome

Magersucht/Eltern

Morbus Bechterew

Muskelerkrankungen

Nierenerkrankungen

Prostatakrebs

Psychose/Angehörige

Restless Legs

Schlafapnoe

Sehbehinderung

Stoma

Thoracic-Outlet-Syndrom

Turner Syndrom

Zu allen weiteren Themen sowie zu überregionalen Selbsthilfegruppen und Online-Angeboten informiert KISS. Zudem können vor Ort Gesundheitschecks wie Blutzucker- und Diabetes-Risiko-Test, sowie die Messung der Sauerstoffsättigung im Blut bei Schlafapnoe gemacht, Elektronische Lesehilfen für Sehbehinderte und die Notfallrettung mit Herz-Defibrillator können getestet werden. Eine Quiz-Rallye ermöglicht allen einen kurzweiligen Rundgang über den Platz.

Festival des Engagements

Das Festival des Engagements ist eine Einladung für interessierte Menschen, sich über Möglichkeiten für ein freiwilliges oder ehrenamtliches Engagement in Kassel zu informieren. Gedacht wird dabei aus deren Perspektiven, Vorstellungen, Motiven und Ideen. Bürgerinnen und Bürger, die sich für ein Engagement interessieren, wissen oft sehr genau, in welchem Bereich oder mit welcher Zielgruppe sie aktiv werden möchten. Beispiele sind etwas mit Älteren zu unternehmen, im Umweltschutz aktiv zu werden, sich im Stadtteil zu engagieren oder Menschen in Not zu helfen. Bei der Wahl der Einrichtung oder Organisation kommen dann weitere Kriterien wie Wohnortnähe, zeitlicher Einsatz und persönlicher Bezug hinzu. Anders als bei anderen Freiwilligenbörsen, wo sich üblicherweise einzelne Einrichtungen vorstellen, nutzt das Festival des Engagements dieses Wissen und präsentiert themenbezogene Engagement-Felder. Initiativen, Einrichtungen und Organisationen stellen ihre Mitmachmöglichkeiten mit Aktiven anderer Einrichtungen und Organisationen gemeinsam an einem jeweiligen Themenstand vor. Insgesamt werden 20 Engagement-Felder mit insgesamt rund 50 Einrichtungen und Organisationen präsentiert. Die Mitmachmöglichkeiten gehen dabei von Blaulicht und Bildungsgerechtigkeit über Jugendengagement, Kirche, Krankenhaus, Migration und Flucht bis zu Nachbarschaftsarbeit und Aktivitäten für Menschen in der zweiten Lebenshälfte.

Organisiert wird das Festival des Engagements von der Stadt Kassel im Jahr 2010 gegründeten Arbeitsgruppe Bürgerschaftliches Engagement, deren 24 Mitglieder als Koordinationsstellen und Ansprechpartner die vielfältigen Formen und Bereiche des Ehrenamtes in Kassel vertreten. Die Federführung für die Durchführung des Festivals des Engagements liegt beim Freiwilligenzentrum Region Kassel. Unterstützt wird das Festival durch die Stadt Kassel und das Hessische Ministerium für Soziales und Integration.

PM: Stadt Kassel