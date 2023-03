Gleichstellung durch faire Preise

Bäckereien engagieren sich bei Landkreisaktion für gleiche Bezahlung

Landkreis Kassel. „Die Gleichstellung zwischen Mann und Frau ist immer noch nicht vollständig erreicht. Besonders mit Blick auf die Lohnlücke ist noch viel Luft nach oben“, betonen Vizelandrätin Silke Engler und Anette Milas, Frauenbeauftragte des Landkreises Kassel, bei der Vorstellung der Aktion „Muffin Sale“. Am Equal Pay Day, dieses Jahr am 7.März, und am Internationalen Frauentag, 8.März, werden Bäckereien Muffins zu unterschiedlichen Preisen für Männer und Frauen anbieten.

Die Aktion will auf den prozentualen Unterschied im durchschnittlichen Bruttoverdienst von Frauen und Männern aufmerksam machen. „Auch wenn die Lohnlücke etwas kleiner geworden ist, liegt sie immer noch bei rund zwanzig Prozent“, erklärt Milas. Die Aktionstage seien eine gute Gelegenheit die Geschlechter für die Problematik zu sensibilisieren. Die Muffins, die von Frauen gekauft werden, werden von den teilnehmenden Bäckereien um 20 Prozent preisreduziert. Die Preisgestaltung sei mit einem Augenzwinkern zu verstehen und weniger wie ein erhobener Zeigefinger, so die Frauenbeauftragte. Mit den angepassten Preisen wird die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern im Alltag verdeutlicht.

Über das Kreisgebiet verteilt konnten Bäckereien für die Aktion gewonnen werden. „Wir freuen uns über die Beteiligung. Damit setzen wir gemeinsam ein starkes Zeichen für mehr Lohnfairness“, so Engler. Auch zukünftig werde sich der Landkreis für die Geschlechtergerechtigkeit einsetzen. Folgende Bäckereien beteiligen sich am „Muffin Sale“:

Vollkorn- und Feinbäckerei Wiedemann, Veckerhagener Str. 76, 34233 Fuldatal

Vollkorn- und Feinbäckerei Wiedemann, Holländische Str. 82, 34246 Vellmar

Bäckerei Döhne, Altenritter Straße 2, 34225 Baunatal-Altenbauna

Bäckerei Döhne, Lange Baunastraße 2, 34270 Schauenburg-Elgershausen

Bäckerei Döhne, Elgershäuser Straße 5, 34225 Baunatal-Großenritte

Bäckerei Döhne, Holländische Straße 33, 34379 Calden

Cafe Backstübchen, Marktplatz 5, 34225 Baunatal-Altenbauna

Hintergrund: Der Equal Pay Day soll ein Zeichen setzen und die Aufmerksamkeit auf die unterschiedlichen Gehälter von Männern und Frauen aufzeigen. Seit 2011 wird dieser Aktionstag europaweit begangen. Unterschiedliche Kampagnen setzen Symbolische Zeichen als Forderung für mehr Lohngerechtigkeit. Von Jahresbeginn bis zum Aktionstag befinden sich Frauen in der Lohnlücke, also im Prinzip unbezahlt arbeiten, während Männer bereits ab 1.Januar Lohn erhalten. Der internationale Frauentag wird bereits seit 1991 gefeiert und macht weltweit auf die Gleichstellung der Geschlechter sowie Frauenrechte aufmerksam. Gleichzeitig soll der Fokus diesem Tag, dem 8.März, auf die noch bestehenden Diskriminierungen und Ungleichheiten gerichtet werden.

PM: Harald Kühlborn