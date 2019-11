Am 9. November 2019 ist Profiboxer Mario Jassmann nach einem TKO in der 5. Runde gegen den Kubaner Ericles Torres Marin, neuer Interkontinental-Meister im Supermittelgewicht der WBF geworden.

In der ausverkauften Walmehalle in Meineringhausen, bot der Veranstalter Enrico Schütze den begeisterten Gästen einen spannenden Boxabend.

Für zwei weitere Nordhessen lief der Boxabend ebenfalls erfolgreich, so konnte Abdul Ghafour Esmaili aus Baunatal (Schwergewicht), seinen sechsten Sieg im siebten Profikampf gegen den Tschechen Radovan Kuca verzeichnen.

Profiboxer Özcan Cetinkaya aus Gudensberg, der in Kassel auch zahlreiche Boxevents („Fight Night“) veranstaltete; knockte seinen Gegner Milan Antonic bereits in Runde 2 nach einem harten Kopftreffer ins aus.

Bereits im nächsten Jahr wird es wieder ein großes Boxevent in der Kreissporthalle in Korbach geben, kündigte Veranstalter Enrico Schütze an.

Wir waren wieder mit de Kamera live vor Ort