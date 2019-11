Spannend dürfte es am 9. November 2019 in der Walmehalle in Meineringhausen werden.

Der Korbacher Mario Jassmann steigt bei seinem 20. Profikampf gegen den 31-jährigen Ericles Towes in den Ring.

Es geht diesmal um den vakanten Intercontinental-Gürtel im Supermittelgewicht der World Boxing Federation.

Veranstaltet wird der Wettkampf erneut von Promoter Enrico Schütze von PSP-Boxing aus Magdeburg.



Sollte Jassmann gewinnen, wird er in Prag am 30. November bereits wieder in den Ring steigen, bei einem Box-Event des Boxstalls SES.

Dadurch könnte Jassmann bei einem erneuten Gewinn unter die Top Ten der Rangliste kommen.

Somit würde ein Kampf um den EM-Titel sehr wahrscheinlich werden.

Neben Jassmann werden acht weitere Duelle in der Walmehalle zu sehen sein.

Aktuell gibt es noch wenige Restkarten für die Veranstaltung, die man im Internet unter:

www-psp-boxing.com/tickets/ erwerben kann.

An der Abendkasse wird es noch ein begrenztes Kartenkontingent für kurzentschlossene Besucher geben.