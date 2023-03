Spendenaktion: Klasse G7a backt für Erdbebenopfer

IMMENHAUSEN (28.2.23) Schüler*innen der Klasse G7a der Freiherr-vom-Stein-Schule wollen den Erdbebenopfern helfen. Deshalb haben sie in zwei Schulpausen Kuchen und Saft verkauft. Die Idee kam auf, nachdem in der Klasse über die verheerenden Erdbeben gesprochen worden ist. Es stellte sich die Frage, wie man helfen kann. „Also haben die Schüler am Wochenende sehr fleißig gebacken, um den Erlös für die Opfer der Erdbeben in der Türkei und in Syrien zu spenden“, so Klassenlehrerin Anke Schenk. Es wurden insgesamt 362 Euro eingenommen, die nun Hilfsprojekten zur Verfügung gestellt werden können. Anke Schenk: „Vielen Dank auch an die Familien, die diese Aktion tatkräftig unterstützt haben!“

PM: Marcus Leitschuh Rektor