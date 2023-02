„Kurman-G Official und NOAH DIABLO auf der Rapcouch: Ein Abend voller Rap-Begeisterung in der Urban5Gallery“

Die Urban5Gallery in Kassel ist der Ort, an dem sich Musikliebhaber aus der Region treffen, um lokale und nationale Künstler zu entdecken und zu feiern. Eine der beliebtesten Veranstaltungen der Urban5Gallery ist die Rapcouch, die regelmäßig per YouTube Livestream ausgestrahlt wird.

Die Gäste in der letzten Ausgabe der Rapcouch waren Kurman-G Official und NOAH DIABLO, zwei talentierte Rapper aus der Region, die in Kürze neue LPs auf den Markt bringen werden. Beide haben ihren ganz individuellen Textstil. Gerade beim Rap geht es darum, seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Die Texte der beiden Künstler gehen unter die Haut und hinterlassen beim Zuhörer einen starken Eindruck.

Moderiert wurde die Sendung von Flavour, der für Spiel, Spaß und gute Laune sorgte. Die Atmosphäre war entspannt und locker, was es den Gästen erleichterte, sich zu öffnen und über ihre Musik und Zukunftspläne zu sprechen.

Insgesamt war die Rapcouch ein faszinierendes Erlebnis für alle, die an der Urban5Gallery teilgenommen haben. Die Musik war beeindruckend, die Stimmung war aufregend und die Künstler waren inspirierend. Wir freuen uns auf die kommenden LPs von Kurman-G Official und NOAH DIABLO und sind gespannt darauf, was die Zukunft für diese talentierten Rapper bereithält.

Weitere Bilder auf : https://www.facebook.com/nhronline/

Fotos: © NHR

Diese Slideshow erfordert aktiviertes JavaScript.