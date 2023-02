WiN hilft beim Wiedereinstieg in den Beruf Landkreis Kassel berät Frauen und unterstützt bei der Jobsuche

Landkreis Kassel. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewinnt in immer mehr Unternehmen an Bedeutung. Der sich weiter zuspitzende Fachkräftemangel führt dazu, dass Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden mehr Flexibilität in der Gestaltung der Arbeitszeit ermöglichen. Trotzdem bleibt der Wiedereinstieg für viele Frauen eine Herausforderung. Hier greift das Angebot von WiN (Wiedereinstieg in Nordhessen) des Landkreises Kassel. „WiN ist eine bedarfsorientierte und niedrigschwellige Beratung und Qualifizierung für Frauen aus dem Landkreis Kassel. Uns ist es wichtig, dass insbesondere Frauen, die in Elternzeit sind oder Sorgearbeit leisten, durch das Angebot angesprochen werden“, erklärt Vizelandrätin Silke Engler.

Die Projektkoordinatorinnen Marlies Böhm und Patricia Cortmann bieten in den Räumen am Kulturbahnhof in Kassel unkomplizierte Hilfe an und beantworten Fragen rund um den Wiedereinstieg in das Berufsleben. Insgesamt stehen 60 Plätze für die Beratung von Frauen in diesem Jahr zur Verfügung. Auch junge Erziehende, die sich für eine Ausbildung interessieren, können sich bei WiN Unterstützung holen. Das Beratungsangebot von „Aktive Elternzeit“ ist seit diesem Jahr integriert. Über WiN erhalten Frauen umfangreiche Informationen zu den Themen wohnortnahe Kinderbetreuung, Nachholen von Schul- und Berufsabschlüssen, Weiterbildungsangebote und Fördermöglichkeiten. „Wir organisieren auch einen Wiedereinstiegsworkshop. Inhalte sind unter anderem das Erstellen einer Bewerbung und die Vorbereitung auf das Bewerbungsgespräch“, sagt Marlies Böhm.

Das Besondere: Die Projektkoordinatorinnen verfügen über ein eigenes Förderbudget. „Wir können den Frauen damit beispielsweise eine Datev-Schulung für die Finanzbuchhaltung oder auch Word- und Excel-Kurse finanzieren“, erklärt Patricia Cortmann. WiN unterstützt bei der beruflichen Orientierung und Stellensuche, bietet Bewerbungscoachings und fördert digitale Kompetenzen. Darüber hinaus gibt es für die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich ein digitales Endgerät für Kurse und Schulungen auszuleihen. „Wir freuen uns über die Fortführung des Projekts und möchten an dieser Stelle alle ratsuchenden Frauen dazu ermutigen, das Angebot zu nutzen“, sagt Gregor Vick, Leiter des Jobcenters im Landkreis Kassel.

Wer sich unverbindlich über die Angebote von WiN informieren möchte, findet weitere Informationen unter agil-wolfhagen.de oder wendet sich direkt an:

Marlies Böhm Patricia Cortmann

Rainer-Dierichs-Platz 1 Rainer-Dierichs-Platz 1

34117 Kassel 34117 Kassel

Tel. 0561/1003-1862, Tel. 0561/1003-1862

Mobil: 0152/26437926, Mobil: 015204122152

E-Mail: marlies-boehm(a)landkreiskassel.de E-Mail: patricia-cortmann(a)landkreiskassel.de

Hintergrund: Das Projekt WiN ist ein gemeinsames Angebot der Gemeinnützigen Arbeitsförderungsgesellschaft im Landkreis Kassel mbH (AGil) und des Jobcenters Landkreis Kassel. Das Projekt wird aus Mitteln des Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration gefördert.