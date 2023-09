Traumurlaub auf Lanzarote – wann und wo lohnt es sich?

Lanzarote gehört zu den Kanarischen Inseln und ist bekannt für ellenlange Strände und ein herrliches Sommerklima. Mit dem Flugzeug gelangen Reisende in weniger als fünf Stunden auf das Eiland, das direkt vor der westafrikanischen Küste zu finden ist. Nicht nur der beeindruckende Nationalpark, sondern auch zahlreise vulkanische Landschaften und wunderschöne Badeorte erwarten den Urlauber hier. Wann es sich lohnt und worauf bei der Wahl der Unterkunft zu achten ist, haben wir hier zusammengefasst.

Die richtige Unterkunft auf Lanzarote finden – Entspannung pur im Hotel

Luxus, Wellness und Erholung – das bieten die schönsten Hotels auf Lanzarote, die in den schönsten Urlaubsorten beheimatet sind. Ob Arrecife, Playa Blanca oder Puerto del Carmen – für jeden Geschmack gibt es den passenden Ort. Der Vorteil eines Hotels liegt darin, dass sich der Reisende um nichts sorgen muss. Wer möchte, erhält das Rundumpaket mit Frühstück und Abendessen, einige Anbieter haben sogar drei Mahlzeiten pro Tag im Programm.

Eine Alternative zum Hotel ist die Wahl einer Ferienwohnung. Hier wird auf mehr Ruhe und Abgeschiedenheit geachtet, der Urlauber wird zum Selbstversorger. Ferienwohnungen gibt es auf der ganzen Insel, sie sind ausgestattet mit allem, was für den Tag gebraucht wird. Kostenloses WLAN gehört zum Standard und einige Angebote haben sogar einen eigenen Pool auf Lager.

Zu welcher Jahreszeit lohnen sich Ferien auf Lanzarote?

Lanzarote ist die Insel, auf der deutsche Urlauber dem tristen Wetter im Herbst entfliehen. Fast das ganze Jahr über herrscht hier reger Tourismus, die Temperaturen sind angenehm und warm. Im Frühling und Herbst sind vor allem Aktivitäten gefragt, die Temperaturen liegen im Schnitt bei 20 Grad. Ab März beginnt auf Lanzarote die Badesaison, schnell klettert das Thermometer über 21 Grad, im Sommer wird es dann richtig warm. In dieser Reisezeit gibt es zahlreiche Feste und kulturelle Events, bei denen auch Touristen herzlich Willkommen sind.Regen fällt auf Lanzarote nur sehr selten, lediglich in den Monaten Dezember bis Februar ist mit bis zu vier Regentagen pro Monat zu rechnen. In den Sommermonaten regnet es praktisch nie. Das Klima ist angenehm mild, aufgrund der Küstenwinde ist selbst im Hochsommer keine übermäßige Hitze zu erwarten.

Haupt- und Nebensaison – für wen lohnt sich welches Angebot?

Die Hauptsaison in den Sommermonaten ab März liefert dauerhaft trockenes Wetter ohne Regen. Die Temperaturen sind angenehm warm und an den Stränden herrscht Hochbetrieb. Tourismus ist vor allen in den Zentren zu beobachten, die Preise steigen hier schnell deutlich an. Wer auf Ruhe aus ist, sollte die Sommerferienzeiten in Europa vermeiden, denn dort ist wirklich viel Trubel los und Hotels sind schnell ausgebucht.Die Nebensaison zwischen Dezember und März ist ruhiger, kalt ist es aber immer noch nicht. Einige Urlauber kommen über Weihnachten, um dem kalten Wetter in der Heimat zu entfliehen. Es scheint den ganzen Tag die Sonne und das Klima ist angenehm. Baden ist während der Zeit nur für Hartgesottene geeignet, die Wassertemperatur erreicht noch keine 18 Grad. Rund um die Feiertage und Silvester herrscht erneut Hochbetrieb auf der Insel. Wer hier Ruhe sucht, sollte außerhalb dieser Zeit anreisen.