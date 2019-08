Kassel-Mitte: Zwei bislang unbekannte Täter raubten am gestrigen Sonntagnachmittag in der Kasseler Innenstadt unter Vorhalt eines Messers einem 18-Jährigen die Armbanduhr. Als er diese zurückforderte, attackierten ihn die Täter mit Tritten, Faustschlägen und dem Schlag mit einem Stein. Glücklicherweise erlitt das Opfer insgesamt nur leichte Verletzungen. Letztlich ohne die Uhr mitzunehmen, flüchteten die beiden Räuber anschließend in unbekannte Richtung. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 suchen nun nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können. Insbesondere ein bislang unbekannter Passant hatte das Geschehen offenbar beobachtet und seine Hilfe angeboten. Dieser Mann könnte ein wichtiger Zeuge für die weiteren Ermittlungen sein. Auch er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Wie der im Schwalm-Eder-Kreis wohnende 18-Jährige aus Syrien gegenüber den die Anzeige aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichtete, soll es sich nach seiner Einschätzung bei einem der Täter ebenfalls um einen Mann aus Syrien gehandelt haben. Der andere Täter habe ein arabisches Äußeres gehabt. Die beiden Unbekannten sollen ihn zunächst gegen 15 Uhr auf dem Königsplatz angesprochen und aufgefordert haben, sein Handy, seine Kopfhörer und seine Uhr auszuhändigen. Als er sich weigerte und in Richtung Martinskirche die Flucht ergriff, verfolgten ihn die Täter. In der Straße „Die Freiheit“ holten sie den 18-Jährigen ein, bedrohten ihn mit dem Messer und nahmen ihm die Uhr ab. Nachdem er diese zurückgefordert hatte, sollen sie ihn mit den Fäusten und einem aufgehobenen Stein geschlagen sowie getreten haben. Als der unbekannte Passant hinzukam, gaben die Täter vor, es sei alles nur Spaß, ließen die Uhr zurück und flüchteten.

Bei dem Täter, der nach Einschätzung des Opfers ebenfalls aus Syrien stammt, soll es sich um einen ca. 17 Jahre alten, etwa 1,55 bis 1,65 Meter großen Jugendlichen mit längeren braunen Haaren gehandelt haben, der ein gelbes T-Shirt und eine goldene Halskette trug. An der rechten Hand soll er einen blauen Verband gehabt haben. Der andere Täter soll ca. 21 Jahre alt sein, 1,70 bis 1,75 Meter groß sein, ein arabisches Äußeres und eine kurzen Bart haben.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben und den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

PM: Polizeipräsidium Nordhessen (HJ)