Ausstellungseröffnung von Künstlerin Oksana Kyzymchuk in der d:gallery in Kassel

Am 19. August 2022 fand die Vernissage von der bekannten Künstlerin Oksana Kyzymchuk statt. Gemeinsam mit Künstler Arno Reich Siggemann eröffnete sie gewohnt charmant die Ausstellung.

Noch bis zum 18.09. läuft die Ausstellung in der d:gallery in der Schönfelderstraße 41b von freitags bis sonntags von 15 – 18:00 Uhr.

Wir konnten Oksana interviewen und wünschen Ihnen nun viel Freude bei unserem Videobeitrag.

