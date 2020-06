Vom 1. November bis Silvester tritt der Pop-meets-Klassik-Star in einigen der schönsten

Spielstätten und Kirchen Deutschlands auf. Auf dem Plan der von MSK Meistersinger

veranstalteten Tournee stehen 19 Städte. Billy Andrews alias The Dark Tenor ist einer der erfolgreichsten Künstler der deutschen Crossover-Szene.

Vor allem mit seinen intensiven, atmosphärisch dichten Konzerten begeistert der deutsch-

amerikanische Musiker sein Publikum. Und Ende des Jahres ist es wieder so weit: Gemeinsam mit MSK Meistersinger meldet sich The Dark Tenor live zurück – mit seiner großen Winter Lights Tour 2020.

Los geht’s am 1. November in der Schweriner Schelfkirche. Bis zum Finale am 31. Dezember im Alten Schlachthof in Dresden stehen insgesamt 19. Städte auf dem Tourplan, wobei der ausgebildete Opernsänger seinen mitreißenden Mix aus Klassik, Rock und Pop in einigen der schönsten Konzerthäuser und Kirchen Deutschlands präsentieren wird. In weihnachtlicher Atmosphäre spielen The Dark Tenor und sein Trio (Cello, Gitarre, Klavier) u.a. klassische Weihnachtslieder sowie eigens arrangierte Neufassungen seiner eigenen Songs.

Tickets für dieses außergewöhnliche Konzerterlebnis an besonderen Orten sind ab sofort an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

„Nach diesem verrückten Jahr wird es wieder Zeit, gemeinsam auf Konzerten zu singen“, so Billy Andrews. „Ich freue mich schon sehr darauf, auf die Bühne zurückzukehren. Mit meinem Akustik-Trio spiele ich neue und speziell auf diese besondere Tour zugeschnittene Arrangements meiner beliebtesten Songs, aber natürlich auch brandneue Lieder.



The Dark Tenor – Winter Lights Tour

Datum: 14.11.2020

Beginn: 19:00 Uhr

Ort: Evangelische Kreuzkirche

Luisenstr. 11-15

34119 Kassel

Tickets unter: www.thedarktenor.com/tickets

PM: Karim Pietsch