Mix-Fight-Championships in Kassel

MFC 54 in Kassel: Rekord-Kulisse und sportliche Meisterleistungen in der Rothenbach-Halle MFC 54 in Kassel: Rekord-Kulisse und sportliche Meisterleistungen in der Rothenbach-Halle

Kassel. Es war die Kampfsport-Nacht der Superlative: Die Mix Fight Championship machte auf ihrer Deutschland-Tournee Halt in Nordhessen und verwandelte die Rothenbach-Halle der Messe Kassel am vergangenen Samstag in einen absoluten Hexenkessel. Mit einer vollbesetzten Arena, ohrenbetäubenden Walk-ins und einer hochexplosiven Fightcard wurden alle Erwartungen der Fans und Organisatoren übertroffen.

Lokalmatador Timo Schiller begeistert die Fans

Timo Schiller . Der Kasseler Lokalmatador stieg vor heimischer Kulisse zu seinem allerersten Special Boxing Bout in den Ring. Unterstützt von einer frenetischen Fankurve lieferte er sich mit dem erfahrenen und harten Marvin Stepputis einen kompromisslosen Schlagabtausch, der die Halle sprichwörtlich zum Explodieren brachte. Ein absoluter Höhepunkt des Abends war das Debüt von. Der Kasseler Lokalmatador stieg vor heimischer Kulisse zu seinem allerersten Special Boxing Bout in den Ring. Unterstützt von einer frenetischen Fankurve lieferte er sich mit dem erfahrenen und harteneinen kompromisslosen Schlagabtausch, der die Halle sprichwörtlich zum Explodieren brachte.

Gigantentreffen im Schwergewicht

Nicht weniger spektakulär ging es im V zur Sache: Im mit Spannung erwarteten Heavyweight Bout trafen die beiden Schwergewichts-Riesen Simon Schuster und John Winter aufeinander. Nach seinem jüngsten Triumph bei der MFC 52 zeigte sich Schuster erneut extrem hungrig, stieß jedoch auf die erbitterte Gegenwehr des Submission-Spezialisten Winter. Die Zuschauer erlebten 3×5 Minuten pure Härte und taktische Finesse auf internationalem Top-Niveau.

Ein voller Erfolg für den deutschen Kampfsport

Neben den Headlinern glänzte die gesamte Fightcard mit internationalen Athleten aus dem Kickboxen und Muay Thai, die mit spektakulären Kombinationen und vorzeitigen Knockouts für Adrenalin pur sorgten.

„Kassel hat heute gezeigt, wie sehr es den Kampfsport lebt“, zog das MFC-Management nach dem Event Bilanz. „Die Stimmung in der Rothenbach-Halle war elektrisierend. Die Kombination aus packenden Fights, einer erstklassigen Show-Produktion und der unbändigen Energie des Publikums hat diesen Abend unvergesslich gemacht.“

©Fotos: M.Kittner