Fantasievolle Figuren zum Leben erweckt – Animations-Workshop mit Oscar-Preisträger Thomas Stellmach im Future Space

In den diesjährigen Osterferien wurde es kreativ: Jugendliche hatten die Möglichkeit, in einem besonderen zweitägigen Workshop im Future Space ihre eigenen fantasievollen Figuren und Geschichten lebendig werden zu lassen. In entspannter Atmosphäre und unter professioneller Anleitung tauchten die Teilnehmenden in die faszinierende Welt der Animation ein.

Gemeinsam mit dem renommierten Animationsfilmer und Oscar-Preisträger Thomas Stellmach konnten sie ihre eigenen Zeichnungen Schritt für Schritt in Bewegung bringen. Dabei lernten sie nicht nur klassische Animationstechniken kennen, sondern setzten ihre Ideen auch mit einfachen optischen Geräten wie dem Zoetrop (Wundertrommel) um – ganz nach dem Motto: „Von der Zeichnung zur Animation“.

Über Thomas Stellmach:

Der deutsche Filmemacher und Animator Thomas Stellmach wurde 1997 mit einem Oscar für seinen Kurzanimationsfilm Quest ausgezeichnet. Seitdem gibt er sein Wissen in Workshops weiter, inspiriert junge Kreative und begeistert mit seiner Leidenschaft für die Kunst der bewegten Bilder.

Der Workshop im Future Space war nicht nur lehrreich, sondern auch ein echtes Erlebnis – und hat bei vielen Teilnehmenden sicherlich die Lust auf noch mehr Animation geweckt.

Text/Fotos/Video © NHR