30 Mai bis 2. Juni 2019 (Himmelfahrt), Do. 9-19 Uhr, Fr.-So. 10-19 Uhr, Schlosspark Wilhelmsthal, 34379 Calden

Schloss Wilhelmsthal gehört zu den schönsten Rokokoschlössern Deutschlands. Ganz dazu passend findet hier jedes Jahr am Himmelfahrt-Wochenende eines der schönsten Gartenfeste statt. Im malerischen Schlosspark zeigt es Garten- und Wohnkultur vom Feinsten. In dieser herrlichen Umgebung dürfen sich Besucher an Pflanzenraritäten erfreuen, an Deko für drinnen und draußen und bei Champagner, Cocktails und anderen kulinarischen Leckereien das Dolce Vita genießen.

Eintritt: 11 Euro, ermäßigt 9 Euro, Kinder bis 17 Jahre frei, Samstag Familientag 9 Euro (Kinder frei), Wochenend-Karte 18 Euro. Informationen: www.gartenfestivals.de oder Telefon 0561/2075730.

PM: Evergreen GmbH & Co. KG (HJ)