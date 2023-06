Am 15. Juni fand in der Wolfspassage der Wolfschlucht die spektakuläre Premiere der Mall of Fame statt. Das aufregende Event lockte zahlreiche Gäste, viele bekannte Persönlichkeiten und Pressevertreter an, um die Ehrengäste zu feiern. Die Veranstaltung, die auch von Reichelts Feinste Getränke & Geschenke unterstützt wurde, sorgte für zusätzlichen Glamour und Genuss.

Das Netzwerk Nordhessen, das die Initiative ins Leben gerufen hat, freut sich sehr über die langfristige Aktion. Künftig sollen bei quartalsweisen Veranstaltungen jeweils drei oder mehr Personen mit einem symbolischen Stern ausgezeichnet werden. Diese Ehrung gebührt engagierten und verdienten Bürgern, die ihre Spuren in Kassel und Nordhessen hinterlassen haben oder als Botschafter der Region über die hessischen Grenzen hinaus wahrgenommen werden. Das Auswahlgremium setzt sich aus Experten der Bereiche Kultur, Politik, Wirtschaft und Medien zusammen.

Die Eröffnungsveranstaltung der Mall of Fame in der Wolfspassage an der Wolfsschlucht, in Höhe der Nr. 27, war ein wahres Highlightt. Mit viel Witz und Esprit führte Moderatorin und Sängerin Ilijana Jovic aus Frankfurt durch den Abend und sorgte für beste Unterhaltung.

Die ersten Sterne wurden mit großer Spannung erwartet und feierlich vergeben. Den ersten Stern erhielt posthum die unvergessliche Kasselerin Antonia Ringborg, die trotz ihres langjährigen Krebsleidens Menschen in Not mit ihrem sozialen Engagement unterstützte. Carsten Viernau, Gründer des Netzwerks Nordhessen, betonte, dass Antonia Ringborg ein leuchtendes Beispiel dafür sei, wie die Mall of Fame Menschen eine Art Unsterblichkeit in den Köpfen der Mitmenschen verleihen könne.

Ein weiterer Stern wurde dem legendären „Jahrhundertspieler“ des KSV, Thorsten Bauer, gewidmet. Seine außergewöhnliche Treffsicherheit macht ihn zur lebenden Legende – Thorsten Bauer „Fußballgott“ – und führte sogar zur Namensgebung des Vereinsmaskottchens. Der dritte Stern wurde posthum an Markus „Zimbl“ Zimmer verliehen, der als Mitglied der Eschweger Band „The Bates“ einen unschätzbaren Beitrag zur deutschen Punkrock-Szene leistete. Armin Beck, ehemaliger Bandkollege von Zimmer und begnadeter Gitarrist, sorgte mit mitreißender Livemusik für Stimmung.

Die Mall of Fame Premiere war ein voller Erfolg und begeisterte die Gäste mit einem facettenreichen Abend voller Emotionen. Das Netzwerk Nordhessen hat mit dieser innovativen Initiative eine Plattform geschaffen, um die herausragenden Leistungen verdienter Persönlichkeiten gebührend zu würdigen und ihnen eine langfristige Anerkennung zu verleihen.

Link: https://netzwerknordhessen.de/