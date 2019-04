Bei riesigen Andrang feierte der balance Fitness- & Wellness-Club in Kassel ein buntes, fröhliches Frühlingsfest. Neben Live-Musik mit der bekannten Sängerin Sora aus Kassel, sorgte auch ein DJ für ausgelassene Stimmung auf der Fläche.

Natürlich kam das leibliche Wohl auch nicht zu kurz. Neben ausgewählten Getränken wie (Cocktails, Longdrinks, Bier, Sekt, Softdrinks) konnten sich die Gäste über die exquisite thailändische Küche erfreuen.

Für neue Besucher des Hauses, die sich gerne über die zahlreichen Angebote wie Yoga & Tai Chi, Rückentraining, Dance Fitness und Muskeltraining) informieren möchten, standen während der gesamten Veranstaltung geschulte Berater zur Seite.

Gerade in unserer heutigen hektischen, schnelllebigen Zeit, wo so viele Menschen unter Stress, fehlerhafter Ernährung und mangelndem Sport leiden, bietet der balance Fitness- & Wellness-Club eine Oase für das innere Gleichgewicht und Wohlbefinden, davon konnten wir uns an diesem Abend vor Ort überzeugen.

Weitere Infos unter: balance Fitness- & Wellness-Club

