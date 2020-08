Insgesamt 1.174 bestätigte Fälle, davon 34 aktuell infizierte Personen, 1.102 Gesundete und 38 Todesfälle

Kreis Borken. Die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Kreis Borken liegt heute (05.08.2020) bei 1.174. Davon sind 1.102 Personen inzwischen gesundet. 38 Personen sind leider im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verstorben. Derzeit sind im Kreisgebiet 34 Personen infiziert. Hinweis: Bei „Ahaus“ wurde beim Wert gestern eine versehentliche Doppelerfassung wieder entfernt.

Zur Testungsaktion in Heek und Legden, davon betroffen u. a. 142 Bewohner und Mitarbeiter einer Senioreneinrichtung in Legden, sind alle Laborergebnisse negativ. Einige wenige Personen werden allerdings noch getestet. Die Mitarbeiter können unter Beachtung von Vorsichtsmaßnahmen weiterarbeiten. Die Quarantäne für die Altenheimbewohner wird gelockert, d. h. sie dürfen ihre Zimmer wieder verlassen und sich im Heim in festen Kleingruppen aufhalten. Anfang der kommenden Woche wird es eine Kontrolltestung des gesamten Personenkreises geben.

Auf dem Gemüsehof in Borken, auf dem es ein Coronavirus-Infektionsgeschehen gibt, hat das DRK mit 13 Kräften unter Leitung von Jürgen Rave am Montagabend erneut 140 Personen getestet. Die Ergebnisse stehen noch aus. Sobald sie vorliegen, wird nachberichtet.

Bei der Testung des dienstlichen und privaten Umfeldes einer am Ahauser Krankenhaus tätigen Ärztin, die sich im privaten Umfeld mit dem Coronavirus infiziert hat, liegen die Ergebnisse der am Montag durchgeführten 2. Testungsrunde von 19 Kontaktpersonen (ausschließlich Krankenhausmitarbeiter) vor: Auch diese sind alle negativ. Bei 2 Personen steht die Abstrichentnahme noch an. Für Donnerstag ist vorsorglich eine dritte Testung vorgesehen.

Hinweis für Einreisende aus Risikogebieten:

Personen, die sich in einem Risikogebiet (eine aktuelle Liste der Risikogebiete findet sich hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html) aufgehalten haben, sind bei Einreise nach Deutschland weiterhin verpflichtet, sich unverzüglich in häusliche Isolation zu begeben und sofort beim Kreisgesundheitsamt zu melden:

• per E-Mail an die Adresse: corona.reise@kreis-borken.de

oder

• per Telefon an die Hotline des Kreises Borken mit der Rufnummer: 02861/681-1616 (montags bis freitags in der Zeit von 8:30 bis 12:30 Uhr)

Sie müssen dann in häuslicher Absonderung bleiben. Alternativ können sie sich auf das Coronavirus testen lassen – bei negativem Befund dürfen sie dann die Isolation verlassen. Dieser Test wird auf Anfrage vom Kreisgesundheitsamt veranlasst.

Hinweis für Einreisende aus Nicht-Risikogebieten:

Einreisende aus Ländern, die nicht zu den vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebieten zählen, können sich innerhalb von 72 Stunden kostenfrei testen lassen. Dafür sind die Hausärztinnen/Hausärzte oder die Kassenärztlichen Vereinigungen die richtigen Ansprechpartner.

Informationsquellen und Ansprechpartner zum Thema „Coronavirus-Situation im Kreis

Borken“:

Die aktuellen Informationen und die Zahlen aus den Städten und Gemeinden des Kreises Borken sind im „Corona-Dashboard“ auf unserer Internetseite zu finden:

– Für die Desktop-Version: www.kreis-borken.de/corona-dashboard-web

– Für die mobile Version: www.kreis-borken.de/corona-dashboard

Das Corona-Dashboard wird montags bis freitags jeweils mit Stand 0 Uhr aktualisiert, an den Wochenenden und an Feiertagen derzeit nicht.

Die Telefon-Hotline des Kreisgesundheitsamtes Borken für medizinische Fragen zum Coronavirus (auch zur Testung) ist unter der Rufnummer 02861/681-1616 freigeschaltet. Zu erreichen ist sie montags bis freitags in der Zeit von 8:30 bis 12:30 Uhr. Die Patientenhotline der Kassenärztlichen Vereinigung unter Tel. 116117 ist rund um die Uhr besetzt.

Weitere Informationen gibt es auch unter www.infektionsschutz.de. Über die Entwicklung im Kreis Borken wird laufend im Internet unter www.kreis-borken.de/coronavirus sowie über Facebook, Twitter und Instagram berichtet.

