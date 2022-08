Fit im Urlaub – einfache Tipps um den Wohlstandspfunden entgegenzuwirken

Eiscreme am Strand, köstliche Pizza im Restaurant – so manch einer bringt aus dem Urlaub das ein oder andere Extra-Kilo mit nach Hause. Dabei muss das gar nicht sein, denn so schön die Völlerei auf Reisen auch sein mag, so viele Möglichkeiten gibt es auch, den Kalorienüberschuss während des Trips wieder abzubauen. Außerdem gibt es sogar Urlaubsreisen, die gezielt auf Action und Bewegung ausgelegt sind und dabei helfen, erst gar nicht zuzunehmen, sondern sogar noch fitter als gewohnt zu werden.

Der Wander- und Aktivurlaub – hier ist Schlankbleiben garantiert

Auch wenn der Strandurlaub sich größter Beliebtheit erfreut, gibt es noch andere Methoden, die Ferien zu verbringen. Ganz hoch im Kurs sind Wanderurlaube, die zum Beispiel über anspruchsvolle Strecken wie den Jakobsweg gehen und dabei jede Menge Benefit für die Figur mitbringen. Ganz nebenbei erwarten Wanderer aber auch noch eindrucksvolle Panoramen und Regionen, die bei einem traditionellen Urlaub nie auf dem Plan gestanden hätten.

Zunehmen ist bei einem solchen Trip garantiert nicht drin, denn wer acht Stunden am Tag wandert, verbrennt damit im Schnitt 1.500 Kalorien und mehr. Da darf die deftige Brotzeit am Abend auch mal etwas üppiger ausfallen, denn die hat man sich nach einem solchen Erlebnis natürlich verdient.

Mit Wassersport im Kampf gegen die Eiscreme-Kilos

Wer an der Strandpromenade flaniert kennt den Anblick von köstlichen Eisbechern, die mit Sahne und Früchten garniert über die Ladentheke gehen. Wer sagt bei 30 Grad Außentemperatur zu einer solchen Abkühlung schon nein? Niemand, doch das muss aus gar nicht sein, denn der Strand ist der perfekte Ort, um mit Wassersport ein bisschen was gegen die Extrakilos zu machen.

Ob beim morgendlichen Joggen am Strand, beim Stand-Up-Paddling oder bei ersten Versuchen auf dem Surfbrett, wer sich bewegt nimmt weniger zu. Selbst das Schwimmen im Meer, entgegen den Wellen, ist ein echter Garant dafür, dass die Figur in Form bleibt.

Spaziergänge und Wanderungen statt Autofahrt

Der Mietwagen ist bequem und bringt Urlauber schnell von A nach B. Für größere Ausflüge ist er unverzichtbar, aber bei kleineren Touren oder einem Spaziergang in den Ortskern kann er gern auch einmal vor der Ferienwohnung stehen bleiben. Es gilt das gleiche Motto wie Zuhause, auch in den Alltag lässt sich jede Menge Bewegung einbauen.

Und das Urlaubsfeeling wird dadurch auch verstärkt, denn wer möchte denn einen Teil seiner Ferien im Auto verbringen, anstatt die kleinen und liebevoll gestalteten Gässchen zu Fuß zu besuchen? Manchmal lohnt es sich schon, den paar Meter entfernten Supermarkt zu Fuß anzusteuern und sich einerseits zu bewegen, andererseits aber auch noch etwas mehr von der Landschaft zu sehen.

Ganz besonders gilt das natürlich für Wanderungen, die eine echte Garantie für ein schlankes Feeling sind. Und wer ganz nebenbei auch noch Benzin sparen möchte, kann sich an vielen Urlaubsorten mit einem Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel behelfen. Das macht nicht nur Spaß, da Busfahren in jedem Land anders ist, sondern sorgt durch kleine zusätzliche Bewegungseinheiten dafür, dass die Bequemlichkeit nicht Überhand nimmt und die Urlaubskilos nicht die Hosenknöpfe sprengen.