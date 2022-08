Kassel. Blut-Performance von Ahmad Nabaz zur documenta15 in Kooperation mit der Galerie Violett

Nabaz, ein irakischer Künstler machte am 26.8. mit einer Blut-Performance vor dem Fridericianum auf seine Kunst aufmerksam, in dem er seinen Körper der mit fremdartigen Schriftzeichen gezeichnet war; mit symbolischem Blut reinigte. Bei diesen Schriftzeichen handelte es sich um verbotene Worte-die Sünden, die sich der irakische Künstler Ahmad Nabaz vom Körper wusch. Im Anschluss, fand in der Violett Kunstgalerie von Arya Atti eine Filmpräsentation statt; bei den aufgeführten Filmen, machte der Künstler auf Gewalttaten aufmerksam, die im Zusammenhang mit religiösen Fanatismus stehen-dem Femizid. Wir haben die Performance und die Film Vorführungen begleitet und konnten den Künstler so wie Arya Atti im Anschluss interviewen.