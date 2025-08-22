Totale Mondfinsternis über Kassel am 7. September 2025

Totale Mondfinsternis über Kassel am 7. September 2025
© NHR

Am 7. September 2025 lässt sich in Kassel ein besonderes Naturschauspiel beobachten: eine totale Mondfinsternis. Dabei tritt der Mond vollständig in den Kernschatten der Erde ein und erscheint in einem markanten, rötlichen Farbton – dem sogenannten „Blutmond“.

Der Mond geht in Kassel gegen 19:51 Uhr MESZ bereits verfinstert am Osthorizont auf. Das Maximum der Totalität wird um 20:11 Uhr erreicht und dauert bis etwa 20:52 Uhr. Danach hellt sich der Mond langsam wieder auf, bis die Finsternis gegen 21:56 Uhr endet.

© NHR

Livestream

Für alle, die das Ereignis nicht selbst verfolgen können, bietet der Astronomische Arbeitskreis Kassel e.V. einen YouTube-Livestream ab 19:00 Uhr  mit fachkundiger Kommentierung des gesamten Ablaufs der Mondfinsternis an. Die Sternwarte auf dem Dach des SFN-Gebäudes bleibt an diesem Tag geschlossen.

Link: https://astronomie-kassel.de/
Zum Livestream am 07.09.2025: https://www.youtube.com/watch?v=_mkGl3Xqb4M

So können Interessierte das beeindruckende Himmelsschauspiel entweder draußen am Himmel oder bequem online erleben.

© NHR

