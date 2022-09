Ausstellungseröffnung »unMÖGLICH? Die Magie der Wünsche«

Die Vorstellungskraft Kassel eröffnet am 24. November 2022 ihre neue Sonderausstellung: Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine Welt der Wünsche – der Utopien, des Wünschens und Verwünschens – nicht nur im Märchen!

In der Ausstellung »unMÖGLICH? Die Magie der Wünsche« geht es um die Vorstellungskraft und die Selbstverständlichkeit des Unmöglichen im Märchen, aber auch um eigene Wünsche. Denn das Wünschen ist ein zutiefst menschliches Bedürfnis und kann im Alltag motivieren und zum Erreichen gesteckter Ziele verhelfen.

»In alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König… «, heißt es im Märchen Der Froschkönig, die Nummer eins der Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Dieses Zitat steht exemplarisch für die Rolle des Wünschens im Märchen: Darin werden Schönheit und Macht, Gesundheit oder ein langes Leben gewünscht.

In der Märchensammlung der Brüder Grimm findet sich jedoch ein weites Spektrum von Wünschen. Die dunkle Seite des Wünschens – die Verwünschung, – offenbart sich beispielsweise im Märchen Dornröschen. »Die Königstochter soll sich in ihrem fünfzehnten Jahr an einer Spindel stechen und tot hinfallen«, sprach die dreizehnte (nicht eingeladene) weise Frau, und Dornröschen fiel nach dem Stich mit der Spindel in einen hundertjährigen Schlaf.

Die Rolle der Wünsche und Verwünschungen in den Märchen wird in der neuen Sonderausstellung der GRIMMWELT vielseitig thematisiert. Anhand von künstlerischen Arbeiten, Interviews und Installationen wird gezeigt, welche Wirkung ein Wunsch haben kann – auch als Motor im Alltag für jeden einzelnen Menschen wie auch für die Gesellschaft. Zahlreiche Illustrationen zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm veranschaulichen die Vielfalt des Wünschens und die Funktion des Märchens als Wunscherfüller und Wunschmaschine.

Die immersive, VR-basierte Installation »Swing VR – The dream of flying« des Interactive Design Studios A.MUSE ermöglicht das Eintauchen in andere Welten und ist einem der großen Menschheitsträume gewidmet: dem Traum vom Fliegen. Das Kasseler Studio RAAMWERK beschäftigt sich in einer für die GRIMMWELT geschaffenen Version seiner Arbeit »Raathaus – Was macht eine Stadt schön? « mit der Frage nach gesellschaftlichen Vorstellungen von einer zukünftigen Lebenswelt.

Die Ausstellung wird gefördert durch die Gerhard-Fieseler-Stiftung, Kassel.

Eine Ausstellungsübernahme des Vögele Kulturzentrums Pfäffikon (Schweiz). Die Ausstellung wurde für die GRIMMWELT Kassel stark adaptiert und um eine neue Arbeit des Berliner Künstlers Jim Avignon, ein Projekt von RAAMWERK aus Kassel sowie eine VR-Installation von A.MUSE ergänzt.

Weiterhin präsentiert die GRIMMWELT in der Ausstellung eine Sammlung von Glücksbringern der Bevölkerung Kassels und die dazugehörigen Hintergrundgeschichten.

Laufzeit:

24 | 11 | 2022 – 11 | 06 | 2023

Öffnungszeiten:

Di bis So 10 – 18 Uhr | Fr 10 – 20 Uhr | Mo geschlossen

PM: GRIMMWELT Kassel gGmbH