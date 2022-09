Ergonomischer Schreibtischstuhl: Das ist wichtig

Für den Kauf eines Schreibtischstuhls sollte man sich genügend Zeit nehmen. Schließlich verbringt man nicht selten einen großen Teil des Tages vor dem Schreibtisch. Wenn die Ergonomie des Schreibtischstuhls nicht passt, kann das unter anderem in Rückenschmerzen resultieren. Umso wichtiger also, sich für ein passendes und ergonomisches Modell zu entscheiden. Aber was sollte man beim Kauf eines solchen Bürostuhls beachten? Dieser Frage wird im Folgenden genauer auf den Grund gegangen.

Die Nutzung

In erster Linie sollte man darüber nachdenken, wie viel Zeit man in der Regel vor dem Schreibtisch verbringt. Wenn man lange auf dem Schreibtischstuhl sitzen wird, sollte man sich für einen besonders komfortablen und hochwertigen Stuhl entscheiden. Oft findet man Angaben, für welche Sitzdauer der Stuhl geeignet ist.

Individuelle Anpassung

Damit der Bürostuhl über die gesamte Arbeitszeit hinweg ausreichend Komfort bietet, sollte er sich individuell an die eigenen Körpermaße anpassen lassen. Besonders wichtig ist es zum Beispiel, dass die Sitztiefe verstellbar ist, genauso die Sitzhöhe. Außerdem sollte man darauf achten, dass der Schreibtischstuhl mit einer verstellbaren Rückenlehne ausgestattet ist. Ob die Rückenlehne mit Netzstoff oder einem Polster versehen sein soll, hängt von den persönlichen Vorlieben ab.

Die eigenen Körpermaße sollte man beim Kauf ebenfalls nicht vernachlässigen. Wenn man besonders groß ist, sollte man auf eine entsprechend hohe Lehne achten. In vielen Fällen ist auch eine breite Rückenlehne zu empfehlen, damit ausreichend Seitenhalt gewährleistet werden kann. Im Endeffekt ist es unabdingbar, dass sich die Lehne an den Rücken anpasst. Auf diese Art und Weise wird der Rücken entlastet, was Schmerzen entgegenwirken kann. Wenn der Stuhl über eine Lordosenstütze verfügt, sollte diese ebenfalls verstellbar sein.

Braucht man eine Kopfstütze?

Wenn man gesunde Bürostühle für den Schreibtisch kaufen möchte, kommt oft die Frage auf, ob eine Kopfstütze benötigt wird. Tatsächlich sei diese nicht zwingend notwendig. Selbstverständlich sollte man allerdings daran denken, dass eine Kopfstütze dabei helfen kann, den Nacken und die Schultern zu entlasten. Einen noch größeren Effekt kann man erzielen, wenn man die Kopfstütze individuell einstellen kann.

Wie sieht es mit Armlehnen aus?

Nicht selten hört man, dass ein guter Bürostuhl keine Armlehnen haben muss. Allerdings spielen diese eine nicht zu unterschätzende Rolle: Wenn man die Arme in einem rechten Winkel auf den Lehnen platzieren kann, kann das ebenfalls der Entstehung von Schmerzen entgegenwirken. Das liegt daran, dass die Schultern entlastet werden. Darüber hinaus wird eine gerade Körperhaltung sichergestellt. Auch bei den Armlehnen gilt: Für optimale Ergebnisse sollten Sie sich individuell anpassen lassen.

Die Rollen

Die Rollen werden beim Kauf eines neuen Bürostuhls häufig vernachlässigt. Hierbei stehen verschiedene Rollen zur Verfügung. Es gibt zum Beispiel sogenannte Multifunktionsrollen und Rollen, die sich besonders gut für weiche oder harte Böden eignen. Besonders die Verträglichkeit mit dem Boden ist wichtig, damit es nicht zu unschönen Kratzern kommt. Einige Modelle sind außerdem mit gebremsten Rollen ausgestattet, um ein Wegrollen zu verhindern.

Die Mechanik

In der Regel verfügen verschiedene Bürostühle über verschiedene Mechaniken. Die Mechanik des Stuhls ist ein guter Anhaltspunkt, um die Qualität einschätzen zu können. Einfache Modelle verfügen über keine Mechanik und insofern über keine beweglichen Teile. Bei Stühlen mit Permanentkontaktmechanik ist die Lehne des Stuhls frei beweglich. Ist eine Wippmechanik verbaut, lässt sich auch die Sitzfläche bewegen, wenn man sich zurücklehnt. Am hochwertigsten und aufwendigsten ist die sogenannte 3D-Mechanik. Wie der Name schon sagt, lässt sich die Sitzfläche in alle Richtungen bewegen.