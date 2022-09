Lions Club Melsungen bittet um Spenden für Pflanzaktion am 5. November

Ein neuer Baum schon ab 10 Euro

Melsungen. 25.000 Festmeter Fichtenholz mussten nach den Hitzesommern der letzten Jahre aus dem Melsunger Stadtwald entnommen werden, nachdem die Bäume der Trockenheit und Schädlingen wie dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen waren. Das entspricht der Hälfte des vorherigen Fichtenbestandes. Und das Waldsterben geht weiter. In einer großangelegten Baumpflanzaktion möchte der Lions Club Melsungen dagegen vorgehen. Der Serviceclub hofft dabei auf Spenden aus der Bevölkerung. Schon mit einem Beitrag von 10 Euro kann ein neuer Baum gepflanzt und großgezogen werden.

Bei der Pflanzaktion am 5. November soll eine Fläche aufgeforstet werden, die Platz für 1.500 bis 2.000 Bäume bietet. Sie liegt im Stadtwald in Richtung Kirchhof und eignet sich durch ihre wasserführenden Bodenschichten besonders für Ahorn. „Bisher haben wir nicht viel Ahorn im Stadtwald“, sagt Forstamtsleiterin Petra Westphal. Ihn hier zu pflanzen, sei eine Bereicherung für die Biodiversität. Ahorn biete viele Vorteile: er wachse in den ersten Jahren besonders schnell und komme darüber hinaus gut mit Trockenheit und Temperaturschwankungen zurecht. „Ich freue mich sehr, dass der Lions Club diese Pflanzung unterstützt und die Stadt sich entschieden hat, Ahorn hier einzubringen“, so Westphal.

Das unterstreicht auch Stefan Sippel, Umweltbeauftragter des Lions Clubs Melsungen. „Ich bin stolz auf Melsungen, dass wir das zusammen verwirklichen“, sagt er. Er hoffe auf bestmögliche Unterstützung aus der Bevölkerung, damit diese und weitere Umweltaktionen gemeinsam in die Tat umgesetzt werden können.

„Wir wünschen uns, dass viele Menschen an der Aktion teilnehmen“, sagt Lions-Präsident Thomas Fischer. Schon ab 10 Euro könne man die Pflanzung eines Ahornbaumes ermöglichen. In den nächsten Wochen werde man Flyer verteilen lassen, um genauer über das Vorhaben zu informieren. Dankbar sei man auch über die Unterstützung von Seiten der Presse, um möglichst viele Bürger für eine Spende zu mobilisieren.

„Für dieses bürgerschaftliche Engagement können wir gar nicht genug danken“, sagt Melsungens Bürgermeister Markus Boucsein. Als Waldbesitzer habe die Stadt sehr damit zu tun, wie man mit dem Wald umgehe. Die Baumpflanzaktion sei ein wertvoller Beitrag zu seiner Erhaltung.

Wer spenden möchte, kann das bis zum 1. November 2022 mit einem beliebigen Betrag tun. „Jeder gespendete Euro ist uns wichtig“, unterstreicht Thomas Fischer. „Für beispielsweise 30 Euro können wir drei Bäume pflanzen lassen“. Spendenquittungen könnten ab einem Betrag von 50 Euro ausgestellt werden. Für diesen Fall solle man Name und Adresse bei der Überweisung angeben.

Spendenkonto:

Fördergemeinschaft des Lions Clubs Melsungen e.V.

„Aktion Bergahorn“

IBAN: DE05 5205 2154 1010 1015 15

BIC HELADEF1MEG

PM: Agentur für Marketing und Kommunikation