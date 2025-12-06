Farben Licht und Gemeinschaft in der Nordstadt

Am Freitag dem 5. Dezember 2025 leuchtete die Caverne von Veronique in der Kasseler Nordstadt besonders warm. An diesem Tag stand alles im Zeichen der Kinder. Für sie wurde ein kreativer Raum geöffnet in dem gemalt gebaut gegossen und gelacht wurde.

Auf den Tischen lagen Pinsel Acrylfarben Holzfiguren Kerzenrohlinge und kleine Farbtöpfchen bereit. Die Kinder bemalten liebevoll ihre eigenen Nussknacker und verwandelten einfache Rohlinge in bunte Weihnachtsfiguren die sie später stolz mit nach Hause nahmen. Neben den Nussknackern entstanden farbenfrohe Acrylbilder sowie Kerzen die mit viel Geduld und Fantasie gestaltet wurden.

Veronique sorgte wie gewohnt für Herzlichkeit und Genuss und bereitete afrikanische Köstlichkeiten zu die den Raum mit warmem Duft erfüllten. Michelle von Kelani Interior begleitete die Kinder kreativ mit ihren Kerzenideen und stand mit Freude und Geduld an ihrer Seite. Es wurde konzentriert gemalt es wurde gesprudelt es wurde ausprobiert. Und überall sah man Kinder die ganz versunken in ihrer Arbeit waren und gleichzeitig gemeinsam etwas erlebten.

Dieser Nachmittag gehörte den jungen Gästen. Er zeigte wie viel Freude im Tun liegt und wie viel Stolz im fertigen Werk steht. Die Caverne wurde an diesem Tag zu einem Ort an dem Kreativität und Weihnachtsfreude Hand in Hand gingen. Am Ende gingen die Kinder mit glitzernden Kerzen mit bunten Figuren und mit einem Lächeln hinaus das noch lange anhält.

