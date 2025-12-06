Geheimnisse der Tiefe – Ein unvergesslicher Kinoabend mit Dr. Florian Huber & PADI

Geheimnisse der Tiefe – Ein unvergesslicher Kinoabend mit Dr. Florian Huber & PADI
v. l. n. r. Dr. Florian Huber, Yasmin Schwarze

Es war ein erfolgreicher Abend im Cineplex Baunatal: Dr. Florian Huber und PADI nahmen das begeisterte Publikum mit auf eine wissenschaftliche, atemberaubende Reise in die Unterwasserwelt.

Taucher Nordhessen hatte gemeinsam mit dem Cineplex Baunatal zu einem ganz besonderen Kinoerlebnis eingeladen – und die Erwartungen wurden mehr als übertroffen. Zu Gast war niemand Geringeres als Dr. rer. nat. Florian Huber, renommierter Unterwasserarchäologe, Forschungstaucher und bekanntes Gesicht aus Terra X.

Spektakuläre Einblicke auf der großen Leinwand

Die Zuschauer erlebten faszinierende Expeditionen in die Tiefsee, beeindruckende Wrackfunde aus der Ostsee sowie atemberaubende Aufnahmen aus der Südsee – Videomaterial, das sonst nur selten auf der großen Kinoleinwand zu bewundern ist. Florian Huber teilte nicht nur seine spektakulären Forschungsergebnisse, sondern stand im Anschluss auch persönlich für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Inspirierende Keynote von PADI

Als weiterer Ehrengast bereicherte Sascha Engeler, Territory Director EMEA bei PADI, den Abend mit einer inspirierenden Keynote über die Zukunft des Tauchens, internationale Meeresschutzprojekte und die Bedeutung moderner Tauchausbildung.

PADI – The Way the World Learns to Dive – unterstützte die Veranstaltung als weltweit führender Tauchausbildungsverband mit über 29 Millionen ausgestellten Brevets und seinem Engagement für nachhaltiges Tauchen und aktiven Meeresschutz.

Ein Abend, der Wissen, Abenteuerlust und Gänsehautmomente perfekt vereinte.

Bilder © NHR  Präsentation © Dr. rer. nat. Florian Huber

Taucher-08107
Taucher-08113
Taucher-08106
Taucher-08116
Taucher-08110
Taucher-08121
Taucher-08126
Taucher-08132
Taucher-08123
Taucher-08137
Taucher-08127
Taucher-08139
Taucher-08140
Taucher-08148
Taucher-08159
Taucher-08155
Taucher-08161
Taucher-08165
Taucher-08169
Taucher-194922353
Taucher-170302167
Taucher-171557705
Taucher-200418646
Taucher-200730888

[Zeige eine Slideshow]

Yasmin Schwarze

Hessischer Wissenschaftsminister Timon Gremmels besucht Future Space Kassel

Hessischer Wissenschaftsminister Timon Gremmels besucht Future Space Kassel

Erhöhte Polarlichtwahrscheinlichkeit für Deutschland am 12.11 erwartet

Erhöhte Polarlichtwahrscheinlichkeit für Deutschland am 12.11 erwartet

Neuer Prusa 3D-Drucker im Future Space

Neuer Prusa 3D-Drucker im Future Space

Themenabend: Planeten und Kometen im SFN

Themenabend: Planeten und Kometen im SFN

Astrophysik für Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler am Schülerforschungszentrum Nordhessen

Astrophysik für Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler am Schülerforschungszentrum Nordhessen

Donnerstag für Neugierige: Orientierung im Berufswahl-Dschungel

Donnerstag für Neugierige: Orientierung im Berufswahl-Dschungel

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner