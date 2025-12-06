Es war ein erfolgreicher Abend im Cineplex Baunatal: Dr. Florian Huber und PADI nahmen das begeisterte Publikum mit auf eine wissenschaftliche, atemberaubende Reise in die Unterwasserwelt.

Taucher Nordhessen hatte gemeinsam mit dem Cineplex Baunatal zu einem ganz besonderen Kinoerlebnis eingeladen – und die Erwartungen wurden mehr als übertroffen. Zu Gast war niemand Geringeres als Dr. rer. nat. Florian Huber, renommierter Unterwasserarchäologe, Forschungstaucher und bekanntes Gesicht aus Terra X.

Spektakuläre Einblicke auf der großen Leinwand

Die Zuschauer erlebten faszinierende Expeditionen in die Tiefsee, beeindruckende Wrackfunde aus der Ostsee sowie atemberaubende Aufnahmen aus der Südsee – Videomaterial, das sonst nur selten auf der großen Kinoleinwand zu bewundern ist. Florian Huber teilte nicht nur seine spektakulären Forschungsergebnisse, sondern stand im Anschluss auch persönlich für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Inspirierende Keynote von PADI

Als weiterer Ehrengast bereicherte Sascha Engeler, Territory Director EMEA bei PADI, den Abend mit einer inspirierenden Keynote über die Zukunft des Tauchens, internationale Meeresschutzprojekte und die Bedeutung moderner Tauchausbildung.

PADI – The Way the World Learns to Dive – unterstützte die Veranstaltung als weltweit führender Tauchausbildungsverband mit über 29 Millionen ausgestellten Brevets und seinem Engagement für nachhaltiges Tauchen und aktiven Meeresschutz.

Ein Abend, der Wissen, Abenteuerlust und Gänsehautmomente perfekt vereinte.

Bilder © NHR Präsentation © Dr. rer. nat. Florian Huber