Weihnachtliches Ambiente in Majas Bierakademie

Seit nunmehr elf Jahren gehört Maja Kerec fest zur Kasseler Kneipenszene. Am Entenanger betreibt sie Majas Bierakademie, eine Kneipe, die sich in dieser Zeit zu einem vertrauten Treffpunkt für Stammgäste, Studierende, Berufstätige und Besucher der Stadt entwickelt hat. Wer an der Ecke vorbeikommt, erkennt das Haus sofort. Die rustikale Fassade, das rotbraune Mauerwerk, die goldenen Bierembleme und die dicht gestellten Tische vor der Tür laden bereits von außen zu einer Pause ein. Innen erwartet die Gäste ein gemütliches, saisonal geschmücktes Ambiente, das besonders zur Weihnachtszeit seine ganz eigene Stimmung entfaltet.

Für Maja Kerec ist Bier nicht nur ein Getränk, sondern ein Stück Kultur und Handwerk, das Menschen verbindet. Genau das prägt auch ihren Alltag als Gastgeberin. Sie begrüßt ihre Gäste mit einem offenen Lächeln, kennt viele beim Namen, hört zu, wenn jemand reden möchte, und sorgt dafür, dass sich neue Besucher ebenso willkommen fühlen wie die Stammgäste, die seit Jahren regelmäßig kommen. So ist aus der Bierakademie weit mehr als nur ein Ort zum Trinken geworden. Sie ist Wohnzimmer, Stammtisch und Begegnungsraum für sehr unterschiedliche Menschen, die hier ins Gespräch kommen und manchmal Freundschaften fürs Leben schließen.

In unserem Gespräch berichtet Maja Kerec von den Herausforderungen und Veränderungen der letzten Jahre, von langen Abenden, besonderen Momenten und den vielen Begegnungen, die sie geprägt haben. Sie spricht darüber, was es bedeutet, einen solchen Betrieb über mehr als ein Jahrzehnt hinweg durch gute und schwierige Zeiten zu führen, und warum sie trotz aller Belastungen ihren Beruf noch immer mit Leidenschaft ausübt.

Wir haben die langjährige Gastronomin interviewt und sie einen Abend lang mit der Kamera begleitet. Dabei entstand ein lebendiger Eindruck von der Atmosphäre in Majas Bierakademie und von der Frau, die hinter diesem besonderen Ort steht.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei unserem Videobeitrag über Maja Kerec und Majas Bierakademie am Entenanger.

