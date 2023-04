Neuer Ort für Kultur und Mobilität im KulturBahnhof Kassel

Neuer Ort für Kultur und Mobilität im KulturBahnhof Kassel: Nordhessischer VerkehrsVerbund und Kulturschaffende eröffnen die Kubatur – Anlaufstelle für Informationen rund um das Deutschlandticket vom NVV

Eine neue Location für kulturelle Veranstaltungen ist am KulturBahnhof (KuBa) Kassel eröffnet worden: die Kubatur, ein gemeinsames Projekt des Nordhessischen VerkehrsVerbunds und der Kulturschaffenden im KuBa. Zum Auftakt erhält der Raum, der sich direkt neben dem NVV-Kundenzentrum in der Haupthalle des Bahnhofs befindet, eine besondere Funktion: Die Kubatur wird Anlaufstelle für alle, die sich über das Deutschlandticket vom NVV informieren möchten.

„Mit der Kubatur möchten wir einen Beitrag dazu leisten, die Räume am KulturBahnhof Kassel mit Leben zu füllen. Wir freuen uns, dass hier ein neuer Ort entsteht, den die Kulturszene bespielen kann – und das an einem zentralen Ort mitten in der Stadt, der hervorragend mit Bus und Bahn erreichbar ist“, sagte NVV-Geschäftsführer Steffen Müller anlässlich der Eröffnung der Kubatur am Montag, 3. April. „Kultur und ÖPNV passen gut zusammen – beide sind immer in Bewegung. Deshalb trifft es sich gut, dass die Eröffnung der Kubatur mit dem Verkaufsstart des Deutschlandtickets vom NVV zusammenfällt: In diesem Raum bieten wir ab sofort Informationen und Beratung rund um das Deutschlandticket an.“

Christoph Langguth, Vorsitzender des KulturBahnhofs Kassel e.V., ergänzte: „Für uns Kulturschaffende ist es von großer Bedeutung, dass neue Veranstaltungsstätten eröffnet werden. Insbesondere nach den Corona-bedingten Einschränkungen für kulturelle Veranstaltungen in den vergangenen Jahren ist das ein positives Signal für die Kasseler Kulturszene. Mit der Kubatur ist ein spannender neuer Raum entstanden, der vielfältig genutzt werden kann.“

Die Kubatur ist ein neuer Ort für Kultur und Mobilität: Sie kann von Kulturschaffenden für Ausstellungen und Veranstaltungen genutzt werden. Zum Start des Deutschlandticket-Verkaufs ist die Kubatur der Treffpunkt für alle, die sich für das Deutschlandticket interessieren. In dem einladend gestalteten Raum mit gemütlichem Loungebereich erhalten Interessierte montags bis samstags, jeweils von 11 bis 18 Uhr, Informationen und Beratung rund um das Deutschlandticket vom NVV. Wer möchte, kann das Deutschlandticket auch direkt vor Ort bestellen. Darüber hinaus gibt es interaktive Angebote wie eine Fotobox und eine Mitmachwand, an der Ideen und Wünsche zu Themen wie Mobilität und Verkehrswende gesammelt werden. Besucherinnen und Besucher können zudem an einem Gewinnspiel teilnehmen und mit etwas Glück attraktive Preise gewinnen.

Das Informationsangebot zum Deutschlandticket wird es bis zum 30. April 2023 in der Kubatur geben. Danach steht der Raum für kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung.

PM: NVV