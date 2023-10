Am 7. Oktober 2023 verwandelte sich die Urban 5 Gallery in der Adolfstraße in Kassel in ein kreatives Paradies, als der renommierte Künstler Hans Hebestreit einen beeindruckenden Malworkshop veranstaltete. Unter dem Motto „Ein Bunt fürs Leben“ fanden sich acht begeisterte Teilnehmer*innen ein, um in die faszinierende Welt der Hebestreit’schen Maltechnik einzutauchen.

Hans Hebestreit, dessen Werke für ihre lebendigen Farben und kraftvollen Ausdruck bekannt sind, führte die Teilnehmer*innen geduldig in seine spezielle Technik ein. Mit seiner ruhigen und inspirierenden Persönlichkeit, vermittelte er seine Leidenschaft für die Malerei. Hebestreit verriet seine Maltechnik-Geheimnisse und inspirierte die Workshop-Teilnehmer*innen dazu, ihre eigene Kreativität zu entfesseln.

Am Ende des Tages hielten alle Teilnehmer*innen stolz ihre eigenen Meisterwerke in den Händen. Die Galerie war erfüllt von strahlenden Gesichtern und positiver Energie, die Hans Hebestreits Leidenschaft für die Kunst widerspiegelten. „Es war eine fantastische Erfahrung, von einem so talentierten Künstler zu lernen“, schwärmte eine Teilnehmerin. „Seine Techniken haben meine Sichtweise auf die Malerei verändert.“

Doch das war nicht die einzige aufregende Neuigkeit des Abends. Hans Hebestreit überraschte die Anwesenden mit der Ankündigung einer kommenden Ausstellung. Am 20. Oktober 2023 wird er seine Werke gemeinsam mit der talentierten Künstlerin Ljubow Jung im Haus Berneburg in der Frankfurter Straße 88 in Kassel präsentieren. Die Eröffnungsfeier verspricht ein weiteres Highlight zu werden und beginnt um 18 Uhr.

Die Ausstellung erstreckt sich vom 20. Oktober bis zum 18. November 2023 und verspricht eine faszinierende Reise in die Welt der zeitgenössischen Kunst. Als besonderes Highlight wird der Musiker Lobo Anderson an diesem Abend auftreten und die Veranstaltung mit seiner musikalischen Begleitung bereichern.

Wir hatten die Gelegenheit, sowohl Hans Hebestreit als auch Lobo Anderson zu interviewen, und wir sind gespannt darauf, mehr über ihre Inspirationen und künstlerischen Visionen zu erfahren. Wir wünschen den beiden Künstlern viel Erfolg für ihre kommende Ausstellung und hoffen, dass sie weiterhin die Kunstszene in Kassel bereichern werden. Bleiben Sie dran für weitere aufregende Kunst-Events in unserer Stadt!