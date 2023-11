Ein Glanzvoller Abend: Kick-Off des neuen Kalenders mit BDKS-Ateliers

Es war ein Abend der kreativen Höhepunkte und inspirierenden Zusammenarbeit, als die Ateliers der BDKS (Baunataler Diakonie Kassel e. V) den Startschuss für den neuen Kalender gaben. Das Foyer des VRK (ehemalige Bruderhilfe) in der Kölnischestraße 108-112 in Kassel wurde zur Bühne für die künstlerische Vielfalt, die in den Ateliers der BDKS entstanden ist.

Die aufregende Veranstaltung begann mit der Präsentation des lang ersehnten Kalenders. Ein Meisterwerk, das die Handschrift aller beteiligten Ateliers trug und die breite Palette künstlerischer Ausdrucksformen zeigte.

Die feierliche Enthüllung wurde begleitet von einer Lesung des Schreibcafés, das einen Einblick in die künstlerischen Gedanken und Ideen hinter den Werken des Kalenders bot. Die Worte flossen wie Farben auf einer Leinwand, und die Zuhörer wurden in die Welt der Kreativität entführt.

Die musikalische Untermalung dieses besonderen Abends wurde von „Hank und dem Shaker“ geliefert. Die Band verlieh der Veranstaltung einen rhythmischen Herzschlag und sorgte für eine atmosphärische Untermalung, die die Gäste in den Bann zog.

Der Auftakt des neuen Kalenders erwies sich als triumphaler Erfolg und offenbarte die BDKS als einen Ort, an dem Gemeinschaft und Kreativität in ihrer schönsten Form zum Leben erweckt werden. Die harmonische Kooperation der Ateliers manifestierte sich in jeder Nuance des Kalenders sowie in dem einzigartigen Flair dieser Veranstaltung, welches zweifelsohne noch lange in den Gedanken der Gäste verweilen wird.

Bilder © NHR