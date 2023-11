„Kirchendach der St. Elisabeth Kirche in Kassel eingestürzt: Feuerwehr im Großeinsatz“

Gegen 12:59 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Kassel ein, dass in der Kirche St. Elisabeth am Friedrichsplatz in Kassel das gesamte Kirchendach eingestürzt sein soll. Aussagen zu verletzten Personen im Gebäude konnten durch die Anrufer nicht getroffen werden. Der Rüstzug der Feuerwehr Kassel traf wenige Minuten später ein und erkundete die Lage. Vor Ort bestätigte sich die Alarmmeldung. Für die Feuerwehr stellte sich die Lage in der Form dar, dass das Dach auf der gesamten Gebäudelänge eingestürzt war. In dem Kirchenraum befand sich eine männliche, leichtverletzte Person, die von den Rettungskräften in Sicherheit gebracht und im Rettungswagen ärztlich versorgt wurde.

Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle weiträumig ab und veranlasste auch, die benachbarte Frankfurter Straße einseitig stadteinwärts zu sperren. Im Zuge der Sicherungsmaßnahmen wurden

2 weitere Personen und ein Hund aus einer angrenzenden Wohnung in Sicherheit gebracht. Gemeinsam mit Baustatikern vor Ort wurde dann versucht, Abschätzungen über die Stabilität des Gebäudes an sich und die noch stehenden Aussenmauern zu treffen. Parallel zu den Erkundungs- und Prüfmaßnahmen wurden durch die Feuerwehr lose Dach- und Tragwerksteile, die

abzustürzen drohten, mit Hilfe einer Drehleiter und dem Arbeitskorb des Feuerwehrkranes der Berufsfeuerwehr Kassel, entfernt. Ebenso mussten Teile eines angrenzenden Schornsteins

abgetragen werden.

Im weiteren Einsatzverlauf stellte sich glücklicherweise heraus, dass an der Einsatzstelle keine weiteren Personen zu Schaden gekommen waren. Durch die an der Einsatzstelle eingebundenen Statiker sowie den Fachberater Bau des Technischen Hilfswerks konnte festgestellt werden, dass eine weitere Schadensausbreitung nicht zu erwarten ist und somit die benachbarte Straße wieder freigegeben werden konnte. Aufgrund der vorliegenden Schadenslage können jedoch die Kirche sowie die angrenzenden Büro- und Wohnräume bis auf Weiteres nicht betreten werden. Auch wurde ein Sicherheitsbereich rund um die Kirche abgesperrt, der in den nächsten Tagen nicht betreten werden kann. Die Feuerwehr Kassel war mit rd. 45 Einsatzkräften vor Ort. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Das Kirchengebäude an sich, die Einrichtung sowie die darin befindliche Orgel sind jedoch schwer beschädigt. Eine Ursache für den Einsturz muss durch Fachkräfte in den folgenden Tagen untersucht werden. Die Feuerwehr Kassel war während des Einsatzes zusätzlich besonders gefordert, da parallel zu

diesem Einsatz noch weitere Einsätze wie beispielsweise zwei gemeldete Wohnungsbränd

PM: Feuerwehr Kassel