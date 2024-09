Ein Klangreich voller Vielfalt: „KlangLand 24 x CROSSMEDIA DAY“ eröffnet mit WHITE NOISE!

Am 28. September 2024 öffnete die Ausstellung „KlangLand 24 x CROSSMEDIA DAY“ mit einer besonderen Eröffnung ihre Türen. Die Vernissage, begleitet von einer Lesung und verschiedenen Klangperformances, gab einen eindrucksvollen Vorgeschmack auf die Vielfalt und Tiefe der Ausstellung.

WHITE NOISE! ist weit mehr als eine traditionelle Kunstausstellung. Sie widmet sich dem Thema Klang in all seinen Facetten und erforscht dessen künstlerisches Potenzial auf überraschende und kreative Weise. Die Ausstellung präsentiert Werke sowohl lokaler als auch internationaler Künstler und führt das Publikum durch Installationen, Kunstwerke, Skulpturen, Videokunst und Performances. Hierbei werden die Besucher eingeladen, Klang als ein Mittel der Reflexion und des sozialen Kommentars zu erleben.

Eine der Kernaussagen der Ausstellung ist, dass Lärm und Stille nicht als Gegensätze betrachtet werden, sondern vielmehr als komplementäre Elemente, die gemeinsam die kreative und emotionale Kraft von Klangkunst entfalten. Besonders faszinierend war, wie die Künstler Klang als physisches und metaphysisches Element nutzten, um neue Perspektiven auf Wahrnehmung, Emotion und sozialen Diskurs zu eröffnen.

Die Ausstellung versammelt eine beeindruckende Gruppe von Künstlern, darunter Sebastian Fleiter, Miki Lazar, Roksana Vikaluk, David und Wolfram Spyra, Erwin Stache, Wesley Wolff, Joshua Weitzel, Clara Oppel und Thomas Scheffer. Ihre Werke zeigten ein breites Spektrum an Techniken und Ideen, die von experimenteller Klangkunst bis hin zu meditativen Klanginstallationen reichten.

Die Ausstellung läuft noch bis zum 12. Oktober 2024 und lädt an den Wochenenden (jeweils Donnerstag bis Sonntag) von 16 bis 20 Uhr dazu ein, die Welt des Klangs in all ihren Facetten zu entdecken.

Link: https://derspyra.de/sonic_art/klangland-24-white-noise/

