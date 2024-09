Mit großem Bedauern haben wir erfahren, dass Erik Kersting, eine prägende Figur Kassels, am 16. September 2024 im Alter von 62 Jahren verstorben ist.

Erik Kersting war nicht nur bekannt als Mitinhaber des traditionsreichen Sportgeschäfts Kajulä, das er zusammen mit seinem Vater Erich Kersting führte, sondern auch als leidenschaftlicher Verfechter des Natur- und Klimaschutzes.

Als langjähriger Pressesprecher von Greenpeace setzte sich Erik unermüdlich für den Schutz unserer Umwelt ein. Seine Liebe zur Natur, die er vor allem in seinem Lieblingsland Italien immer wieder neu entdeckte, war tief in seinem Wesen verankert. Diese Verbindung prägte nicht nur sein Engagement für den Umweltschutz, sondern auch sein künstlerisches Gespür, das er in den Dienst junger Talente stellte. Gemeinsam mit seinem Vater unterstützte er ehrenamtlich zahlreiche Nachwuchskünstler in Kassel, und auch die Nordhessen Rundschau hatte das Privileg, eng mit ihm zusammenzuarbeiten.

Besonders in Erinnerung bleibt uns die Zusammenarbeit bei der legendären Ausstellung „Rote Treppe“ im Jahr 2020, einer eindrucksvollen Kunstausstellung von Zaki al Maboren und Oksana Kyzymchuk. Erik Kersting war ein Mensch, der Verbindungen schuf – zwischen Kunst, Umwelt und Menschen.

Seit seiner Borreliose-Erkrankung musste Erik zunehmend mit gesundheitlichen Einschränkungen kämpfen. Doch auch in schwierigen Zeiten bewahrte er sich seinen unerschütterlichen Optimismus und seine Liebe zur Natur. Nun hat er diesen schweren Kampf verloren.

Unser Mitgefühl gilt besonders seinem Vater Erich, mit dem Erik auch beruflich eine intensive und innige Beziehung pflegte. Wir wünschen Erich in dieser schweren Zeit viel Kraft. Erik Kersting hinterlässt eine Lücke, die nicht zu füllen sein wird – in der Kasseler Kunst- und Naturschutzszene, in seiner Familie und bei allen, die ihn kannten.

Erik, wir werden dich sehr vermissen.