Eröffnung der Ausstellung von Hanns-Jörg Schwardmann

Hanns-Jörg Schwardmann lud zur Eröffnung seiner Ausstellung im Nachbarschaftstreff Rhönbalkon in Kassel-Helleböhn ein, in der seine vielseitigen Arbeiten gezeigt werden. Die Ausstellung, die vom 22. Oktober 2024 bis zum 31. Januar 2025 zu sehen ist, bietet einen spannenden Einblick in Schwardmanns kreative Entwicklung und sein breitgefächertes künstlerisches Schaffen.

Schon in jungen Jahren begann Schwardmann zu malen, doch das Malen fiel ihm während seiner Schulzeit eher schwer. Seine Leidenschaft für die Kunst entfachte erst während seines Architekturstudiums in Kassel. Unter der Anleitung von Professor Albert Cüppers, der ihn im Fach „Ästhetische Theorie und Praxis“ prägte, verfeinerte er seine Techniken und vertiefte sein Verständnis für künstlerische Ausdrucksformen.

Nach seinem Studium widmete sich Schwardmann zunächst der Erstellung von Tusche- und Buntstiftzeichnungen, die in Arztpraxen, Anwaltskanzleien und privaten Räumen Platz fanden. Durch eine zusätzliche Ausbildung in der Zahntechnik entdeckte er das Herstellen von Schmuck, was ihm den Zugang zu neuen Materialien und weiteren künstlerischen Möglichkeiten eröffnete.

In den letzten Jahren richtete Schwardmann sein Augenmerk verstärkt auf digitale Medien. Der Computer, als Schlüsselmedium der heutigen Zeit, eröffnete ihm neue Möglichkeiten, seine kreativen Ideen umzusetzen. Heute kombiniert er traditionelle Techniken wie Öl, Aquarell und Graphit mit digitalem Zeichnen auf dem Tablet. Besonders prägend sind auch seine Arbeiten mit Gelliprinting und Aquarellfarben, die seinen vielseitigen Stil ausmachen.

Schwardmanns neueste Werke sind in der Ausstellung im Nachbarschaftstreff Rhönbalkon in Kassel-Helleböhn zu sehen. Die Ausstellung kann während der regulären Veranstaltungen des Treffpunkts besichtigt werden.

Besucher sind herzlich eingeladen, die Werke dieses facettenreichen Künstlers zu erleben.

Text/Bilder © NHR