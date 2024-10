Hessens größtes Planetarium öffnet wieder

Hessens größtes Planetarium öffnet wieder

Mit vielfältigen Programmen und einer neuen Musikshow reisen große und kleine Besucherinnen und Besucher in Hessens größtem Planetarium ab dem 1.11.2024 wieder zu fernen Galaxien. Heute haben Timon Gremmels, hessischer Staatsminister für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur und Prof. Dr. Martin Eberle, Direktor von Hessen Kassel Heritage die Wiederöffnung nach Einbau neuer Brandschutztechnik bekannt gegeben.

Staatsminister Timon Gremmels: „Als regelmäßiger Besucher des Planetariums war es mir ein großes persönliches Anliegen, dass dieser ganz besondere Ort den vielen interessierten Besucherinnen und Besuchern bald möglichst wieder zur Verfügung stehen kann. Jetzt ist es endlich so weit. Das Land hat insgesamt rund 646.000 Euro in die Modernisierung der Sicherheitstechnik investiert, so dass Hessens größtes Planetarium mit neuer Technik und neuem Programm ab sofort wieder besucht werden kann.“

Prof. Dr. Martin Eberle: „Die Zeit der Schließung hat Hessen Kassel Heritage auch genutzt, um die Technik des Planetariums selbst weiterzuentwickeln. Zudem haben wir gemeinsam mit unseren Vorführern und Kooperations-partnern neue, spannenden Programme entwickelt, die Jung und Alt nicht nur Wissenswertes über ferne Planeten vermitteln, sondern auch eine fantastische Reise zu den Sternen ermöglichen.“

Seit dem 10.1.2023 war das Planetarium geschlossen. Grund dafür waren der Weggang eines für den Betrieb notwendigen Technikers sowie der dringende Umbau der bestehenden Brandmeldeanlage zur Sicherung des weiteren Betriebs von Planetarium, Orangerie-Gastronomie und die Weiternutzung der Mietwohnungen.

Gemeinsam mit dem Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) hat Hessen Kassel Heritage die bestehende Brandmeldeanlage mit akustischer Alarmierung komplett erneuert, an aktuelle Brandschutzauflagen angepasst und die Sicherheitsbeleuchtung modernisiert. Das Brandschutzkonzept wurde an die neue Anlage angepasst und von der Feuerwehr bestätigt. Die Stelle des Technikers zur Betreuung der Projektionsanlage wurde ebenfalls wiederbesetzt.

Zu den Sternen mit modernster Technik

Während der Schließzeit konnten außerdem die beiden Hochleistungsbeamer, mit denen die Ganzkuppelprojektionen erzeugt werden, modernisiert werden. Statt der bisherigen Halogenleuchten mit sehr kurzer Lebensdauer und starker Wärmeabgabe, arbeiten die neuen Geräte nun mit LED-Beleuchtung. Die Wartungsintervalle verlängern sich erheblich, die Klimaanlage wird entlastet und außerdem erzeugt die neue Technik eine deutlich bessere und farbintensivere Projektion. Die Investition ist ein klares Bekenntnis dafür, das Planetarium in Kassel auch in den kommenden Jahren technisch auf dem aktuellen Stand zu halten.

Eine besonders erfreuliche Entwicklung der letzten Monate ist die aktive Kooperation zwischen der Laborastrophysik am Institut für Physik der Universität Kassel und Hessen Kassel Heritage. Auf Initiative von Prof. Dr. Thomas Giesen möchte sich die Arbeitsgruppe mit wissenschaftlicher Beratung und Mitentwicklung von Planetariumsprogrammen einbringen. Außerdem ist es geplant, das Planetarium als Ort der Lehre zu nutzen und hier für Studierende Einführungen in die Himmelskunde anzubieten. Sehr erfreulich ist auch, dass schon jetzt mehrere Studierende und Promovierende Vorführungen für das öffentliche Publikum im Planetarium übernehmen werden.

Fortgesetzt wird natürlich auch die Kooperation mit dem Schülerforschungszentrum Kassel. Klaus-Peter Haupt hat zunächst für den Astronomischen-Arbeitskreis-Kassel und dann für das Schülerforschungszentrum die Arbeit des Kasseler Planetariums seit seiner Gründung 1992 begleitet. Auch nach seinem unerwarteten Tod im Mai 2023 möchten sich beide Einrichtungen wieder kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Angebote im Planetarium beteiligen. Ein erster Schritt ist die Musikshow „Faszination im Kleinen“.

Grundinstandsetzung der Orangerie

Eine umfassende Instandsetzung des gesamten historischen Gebäudes sowie der Gebäudetechnik ist dringend notwendig und wird sich sowohl auf die Außenhülle als auch auf die Innenräume und technischen Anlagen beziehen. Eine Bedarfsanmeldung inkl. einer Machbarkeitsstudie zur weiteren Nutzung sowie eine baufachliche Stellungnahme zu den notwendigen Maßnahmen liegen den zuständigen Ministerien vor und werden aktuell geprüft. In diesem Zusammenhang wird auch die Sammlungspräsentation des Astronomisch-Physikalischen Kabinetts überarbeitet und eine moderne Museumsausstellung erarbeitet.

Einblicke in das Astronomisch-Physikalische Kabinett

Derzeit arbeitet Hessen Kassel Heritage an einer Integration der kostbaren Sammlung des Astronomisch-Physikalischen Kabinetts in die Dauerausstellung der Angewandten Kunst im Hessischen Landesmuseum Kassel. So sollen die wertvollen Objekte auch während der Schließzeit der Orangerie aufgrund der anstehenden Baumaßnahme für die Bevölkerung sichtbar bleiben. Bis die Dauerausstellung im Landesmuseum umgestaltet werden kann, haben Besucher die Möglichkeit in kleinen Schaufenstern im Hessischen Landesmuseum einzelne Sammlungsstücke zu bewundern.

Vorführungen im Planetarium (ab 1.11. bis voraussichtlich Ende 2024)

Jeden Samstag & Sonntag • 14:30 Uhr

Captain Schnuppes Weltraumreise

Abenteuer für Kinder mit Illustrationen von Jochen Stuhrmann

ab 6 Jahren

Es geht es auf rasante Weltraumreise! Der gutmütige hundeartige Captain Schnuppe besucht mit seinem hyperintelligenten Raumschiff Argo die Planeten unseres Sonnensystems.

Jeden Donnerstag & Freitag • 14:30 Uhr & 15:30 Uhr und jeden Samstag & Sonntag • 15:45 Uhr

Expedition durch das Sonnensystem

Eine Reise zu unseren benachbarten Planeten

ab 8 Jahren

Nach der Erläuterung des aktuellen Sternhimmels reist man durch unser Sonnensystem und ein wenig über seine Grenzen hinaus. Perfekt für alle die einen Einstieg in die Astronomie suchen.

Jeden 2. & 4. Freitag im Monat • 18 Uhr

Faszination im Kleinen

Unsere Alltagswelt durchs Mikroskop betrachtet

ab 10 Jahren

Im Planetarium kann man auch ganz kleine Dinge zeigen: Die Show gibt faszinierende Einblicke in die Welt der Mikroskopie.

In Kooperation mit dem Schülerforschungszentrum Kassel

Jeden Sonntag • 10:45 Uhr

Wenn Sterne sterben

Lichtjahre entfernt und doch so wichtig für unser Leben

ab 12 Jahren

Sterne leben auch nicht ewig. Die Show führt die Besucherinnen und Be-sucher auf eine Reise durch Zeit und Raum – zum Ende unserer eigenen Sonne aber auch zu anderen Sternen.

PM: Hessen Kassel Heritage