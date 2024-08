LichtWEGE in Kassel: Ein Fest der magischen Lichtkunst

Die LichtWEGE in Kassel blicken auf eine lange und beeindruckende Tradition zurück. Diese faszinierenden Lichtspiele ziehen sowohl Besucher als auch die Presse gleichermaßen in ihren Bann. Gestern waren zahlreiche Künstler und Künstlerinnen der LichtWEGE vor Ort und standen den vielen interessierten Besuchern Rede und Antwort.

In diesem Jahr findet die Lichtkunst-Ausstellung vom 12. Juli bis zum 10. August 2024 statt. Elf ausgewählte Lichtkünstler präsentieren ihre Werke und verwandeln die Weinberg-Terrassen in ein magisch leuchtendes Gesamtkunstwerk. Die Ausstellung soll nicht nur die Schönheit der Kasseler Gärten und Parks hervorheben, sondern auch die Bürger auf die kulturellen Schätze ihrer Stadt aufmerksam machen.

Empfehlung der Redaktion:

Donnerstag, 01.08.2024

21:00 Uhr – Schwitters auf dem Weinberg

Werner Zülch vom AktionsTheaterKassel zeigt eine Szenen- und Textauswahl aus seinem „Kurt-Schwitters-Programm“.

Die LichtWEGE in Kassel sind ein jährliches Highlight, das die Stadt in ein zauberhaftes Licht taucht und den Sommer mit kunstvollen Inszenierungen bereichert. Ein Besuch lohnt sich für alle, die sich von der harmonischen Symbiose aus Natur und Kunst verzaubern lassen möchten. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Licht und Kreativität und entdecken Sie die verborgenen Schätze der Kasseler Gartenkunst.

Link: https://lichtwege.art/

