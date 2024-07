Unverzichtbare Kosmetikprodukte für jeden Schönheitsfan

Wer schön sein will, muss bekanntlich leiden. So zumindest will es das Sprichwort vermitteln. Die genaue Herkunft dieses Sprichworts ist jedoch unklar. Im alten Deutschen Sprichwörterlexikon von Karl F. W. Wander aus dem Jahr 1876 heißt es: „Wer schön will scheinen, muss leiden vom Kopf bis zu den Beinen“. Dabei wird eine niederländische Version zitiert. Das mit dem Leiden ist mit den heutigen Kosmetikprodukten jedoch nicht mehr nötig. Denn grundlegende Essentials reichen bereits aus, um eine tägliche Beauty-Routine umzusetzen. Doch was ist unverzichtbar?



Gesunde Haut als Basis



Mit Hautpflege ist nicht allein die Reinigung des größten Organs des Menschen gemeint. Denn die Pflege der Haut schließt die Entfernung von Unreinheiten mit ein. Zudem macht sie sie im Idealfall aufnahmefähiger für weitere Beauty-Behandlungen. Hierzu zählen neben der Feuchtigkeitspflege ebenfalls die Nutzung von Vitaminprodukten oder Produkte gegen Akne. Mit der richtigen Balance erhält jeder Hauttyp die Pflege, die er braucht. Zudem gibt es hochwertige Pflegeprodukte von Top-Marken ganz simpel via Online-Shop. So setzen Schönheitsfans ihre individuelle Schönheit gezielt in Szene.



Pflege, die passt



Jeder Hauttyp braucht eine spezielle Auswahl an Pflegeprodukten bis hin zu Spezialprodukten, wie sie auch auf der Kasseler Frühjahrsausstellung präsentiert werden. Hierzu zählen die bereits erwähnten Mittelchen zur Hautreinigung ebenso wie Cremes gegen Akne oder für besonders trockene oder beanspruchte Haut. Zur Verfügung stehen Masken, Ampullen, Seren und andere Mittel, die die Gesichtshaut mit Nährstoffen versorgen, Feuchtigkeit spenden und helfen, zu entspannen. So erhält selbst gestresste Haut einen gesunden, frischen Teint. Diese Produkte sind also eine unverzichtbare Ergänzung zu den generellen Pflegeprodukten.



Den Look perfektionieren



Weiter geht es mit den Essentials für das Make-up. Sie bilden die Basis für den persönlichen Look. Der Schlüssel hierzu sind Concealer und Foundation. Sie sorgen für ein makelloses Finish und helfen, ein einheitliches Hautbild zu kreieren. Mit ihnen ist es möglich, Unregelmäßigkeiten auszugleichen und für einen optimal strahlenden Teint selbst im Sommer zu sorgen. Abgerundet wird das Make-up mit Eyeliner und Mascara. Beide setzen den Fokus auf die Augen und die Wimpern. Zum Schluss ist die Lippenpflege dann so etwas wie die Kür für das Make-up. Lippenstift, Lipgloss und andere Essentials helfen, stets schöne Lippen zu haben und den Look gekonnt zu perfektionieren.



Ergänzt werden die unverzichtbaren Produkte für das Make-up im Übrigen mit den hierzu nötigen Hilfsmitteln. Gemeint sind damit die diversen Werkzeuge, um ein einheitliches Ergebnis zu erzielen. So werden Pinsel benötigt, um Concealer oder Foundation aufzutragen. Gleiches gilt für Puder und Highlights, wobei Pinsel bei Letztgenanntem eher der Verblendung dienen. Zudem helfen Pinsel, Details gekonnt in den Vordergrund zu stellen.



Anstatt des Pinsels zum Verblenden können auch direkt Blender oder Schwämme genutzt werden. Diese beiden sind ohnehin optimal, um Make-up aufzutragen. Mit ihnen entsteht ein einheitlicher Look und ein makelloser Teint. Grund ist ihre Struktur sowie die damit verbundene Textur. Um einen ebenmäßigen Look zu kreieren, sind sie unverzichtbar und passen in jede Handtasche.



Unverzichtbar ist nicht teuer



Gute, nachhaltige und auch ethisch unbedenkliche Kosmetikprodukte sind unverzichtbar für jede Beauty-Routine und clever gekauft zudem preiswert. Neben den Vorteilen, die sie in Bezug auf die individuelle Ausstrahlung bieten, sind sie ferner wichtig für die Gesundheit der Haut. Diese benötigt als größtes Organ besonders viel Pflege. Entsprechend sinnvoll ist es, auf die Hochwertigkeit der genutzten Produkte zu achten. Leiden muss für die Schönheit also schon länger kein Mensch mehr.