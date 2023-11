Versteigerung eines Meisterwerks: Ljubow Jung und Hans Hebestreit präsentieren ihre einzigartige Interpretation der „Mona Lisa“

Die Welt der Kunst ist reich an talentierten Künstlerinnen und Künstlern, die mit ihren einzigartigen Werken die Grenzen der Kreativität erweitern und unsere Sinne beflügeln. Zwei solche bemerkenswerte Künstler, Ljubow Jung und Hans Hebestreit, haben sich zusammengetan, um eine außergewöhnliche Interpretation der berühmten Mona Lisa zu schaffen. Doch diese Interpretation ist nicht nur ein visuelles Fest für die Sinne, sondern auch ein künstlerisches Statement, das die Grenzen der Tradition sprengt.

Ljubow Jung, eine gebürtige Kasachin, deren kreative Brillanz die Herzen der Kunstliebhaber auf der ganzen Welt erobert hat, hat zusammen mit dem talentierten Künstler Hans Hebestreit ein gemeinschaftliches Kunstwerk geschaffen, das die Welt der Kunst in Staunen versetzt.

Am 17. November ab 18 Uhr laden Jung und Hebestreit Sie herzlich in der Frankfurterstraße 88 in 34121 Kassel (Haus Berneburg), zu einer ganz besonderen Versteigerung dieses einzigartigen Kunstwerks ein. Die Veranstaltung verspricht ein kulturelles Highlight zu werden, bei dem Kunstliebhaber die Gelegenheit haben, dieses Meisterwerk zu bewundern und zu erwerben.

Was diese Veranstaltung noch besonderer macht, ist die großzügige Absicht der Künstler. Sämtliche Einnahmen aus der Versteigerung dieses Werks werden an die „Kleine Riesen Nordhessen gemeinnützige GmbH“ gespendet. Diese Organisation setzt sich für unheilbar schwerstkranke Kinder und Jugendliche ein, indem sie das KinderPalliativTeam Nordhessen unterstützt. Dieses Team bietet umfassende Betreuung und Unterstützung für Patienten und Angehörige in einer besonders schwierigen Lebensphase.

Die „Kleine Riesen Nordhessen gGmbH“ ist ein zuverlässiger und stabiler Anker in einer Zeit voller Sorgen, Wut und Trauer. Sie ermöglicht es den Kindern, in ihrem vertrauten Zuhause und im Kreise ihrer Familie in Würde zu sterben. Ihre medizinisch-pflegerische und psychosoziale Betreuung trägt dazu bei, die Bürden der Familien zu erleichtern und den Kindern ein Höchstmaß an Lebensqualität zu bieten, selbst in schwersten Zeiten.

Machen Sie sich bereit, an diesem bemerkenswerten Abend teilzunehmen, Kunst in ihrer höchsten Form zu erleben und gleichzeitig Gutes zu tun. Die Versteigerung dieses einzigartigen Kunstwerks verspricht nicht nur ein Fest für die Sinne zu sein, sondern auch eine Gelegenheit, etwas Bedeutendes für diejenigen zu bewirken, die es am dringendsten benötigen. Ihre Anwesenheit und Unterstützung werden geschätzt. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur „Kleine Riesen Nordhessen gemeinnützige GmbH“ finden Sie unter den unten stehenden Kontaktdaten.