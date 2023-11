Kassel hat einen seiner musikalischen Pioniere verloren. Mit tiefer Trauer nehmen wir Abschied von Bernd Kuchinke, dem Kult-DJ, der uns überraschend im Alter von 66 Jahren verlassen hat. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine schmerzhafte Lücke in der Musikszene und in den Herzen all jener, die seine Leidenschaft für Musik und seine einzigartige Persönlichkeit erleben durften.

Bernd Kuchinke war mehr als nur ein DJ; er war eine lebende Legende in Kassel. Seit Jahrzehnten führte er die Menschen in Kassels pulsierendem Nachtleben durch unvergessliche Nächte. Seine Musikauswahl war stets eine meisterhafte Mischung aus verschiedenen Genres, die die Tanzflächen zum Beben brachten. Er verstand es, die unterschiedlichsten Menschen mit seiner Musik zu vereinen und schuf so eine Atmosphäre, die Magie und Freude verbreitete.

Vor nicht allzu langer Zeit hatten wir die Gelegenheit, Bernd Kuchinke zu interviewen und konnten dabei einen Einblick in seine Welt und seine tiefe Leidenschaft für die Musik gewinnen. Dieses Gespräch hinterließ nun bei uns eine Gänsehaut, als er über seine musikalischen Einflüsse und seine Erlebnisse in Kassels Musikszene sprach. Seine Hingabe und Liebe zur Musik waren unverkennbar und inspirierend.

Als Erinnerung an diesen großartigen Künstler möchten wir Sie dazu einladen, sich das Interview mit Bernd Kuchinke anzusehen, das wir letztes Jahr mit ihm geführt haben. Sie finden es unter folgendem Link: [https://www.youtube.com/watch?v=Fj3bksNG6Vs] (ab Minute 17:40).

Bernd Kuchinke wird uns fehlen, doch sein Erbe wird in den Melodien weiterleben, die er so meisterhaft auflegte. Seine Musik wird in unseren Herzen und auf den Tanzflächen Kassels immer einen Platz haben. In Gedanken sind wir bei seiner Familie und seinen engen Freunden und teilen ihren Schmerz über den Verlust dieses außergewöhnlichen Menschen.

Möge Bernd Kuchinke in Frieden ruhen und weiterhin durch seine Musik und seine Geschichten in unseren Herzen weiterleben.