Kleiner Riese für Tag und Nacht: Das Dwarf 3

Astrofotografie galt lange als reines Nachthobby für Geduldige mit schwerem Gepäck. Doch der Hersteller DwarfLab dreht den Spieß um. Mit dem Smart-Teleskop „Dwarf 3“ kommt ein Gerät auf den Markt, das nicht nur Sterne fängt, sondern sich als hybrides Multitalent für Naturliebhaber entpuppt – egal ob bei einer Sonnenfinsternis, einem Bergpanorama oder dem Blick auf den Orionnebel.

Schon optisch fällt das Dwarf 3 aus der Reihe. Zusammengefaltet ist es nicht größer als ein dickes Taschenbuch. Positiv fällt sofort der Lieferumfang auf: Wer das Gerät kauft, erhält nicht nur das nackte Teleskop, sondern eine praktische, gepolsterte Tasche ist samt Zubehör direkt mit dabei. So ist das Gerät auf Reisen immer sicher verstaut und sofort einsatzbereit. Ein Stativ muss entweder noch gekauft, direkt bei DwarfLab mitbestellt werden oder man nutzt sein eigenes Fotostativ zu Hause. Doch wer glaubt, hier nur ein Spielzeug vor sich zu haben, täuscht sich. Sobald sich das Gerät entfaltet und mit dem Smartphone verbindet, zeigt es seine Muskeln als vollautomatische Sternwarte.

Deep Sky: Galaxien auf Knopfdruck

Was „Smart Telescopes“ wie das Dwarf 3 so revolutionär macht, ist nicht nur die Optik, sondern die Software. Die Einrichtung, vor der sich Einsteiger oft fürchten, dauert nur Minuten. Hinstellen, einschalten, mit dem Smartphone verbinden.

Das Teleskop kalibriert sich selbstständig am Sternenhimmel (Plate Solving), findet Objekte automatisch und beginnt sofort mit dem sogenannten „Live Stacking“. Dabei werden hunderte kurz belichtete Fotos übereinandergelegt, bis aus einem dunklen Fleck plötzlich die bunten Farben des Orion-Nebels oder die Spiralarme der Andromeda-Galaxie auf dem Handy-Display erscheinen.

Ein besonderes Highlight des Dwarf 3 sind die nun intern verbauten Filter. Nutzer können per App zwischen Visuell-, Astro- und Dual-Band-Filtern wechseln. Gerade letzterer ist ein „Gamechanger“ für die Fotografie aus der städtischen Lichtverschmutzung heraus.

Für Profis: AZ- und EQ-Modus

Ein technisches Detail, das das Dwarf 3 von vielen Einsteiger-Geräten abhebt, ist die Flexibilität bei der Nachführung. Standardmäßig arbeitet das Teleskop im AZ-Modus (Alt-Azimut). Das bedeutet: hinstellen, einschalten, loslegen – ideal für den schnellen Einsatz.

Wer jedoch das Maximum aus seinen Aufnahmen herausholen will, kann das Gerät auch im EQ-Modus (äquatorial) betreiben. Durch eine entsprechende Ausrichtung (polare Ausrichtung) eliminiert das Teleskop die Erdrotation physikalisch korrekt. Der große Vorteil: Die sogenannte Bildfelddrehung fällt weg. Während im AZ-Modus bei langen Belichtungen die Ränder des Bildes oft unscharf werden, bleiben die Sterne im EQ-Modus über Stunden hinweg bis in die Ecken punktförmig.

Licht und Schatten im Sonnensystem

Auch unser direktes kosmisches Umfeld rückt in den Fokus – allerdings mit physikalischen Einschränkungen. Der Mond wird dank automatischer Nachführung gestochen scharf abgebildet; Kraterlandschaften lassen sich detailreich festhalten. Auch die Sonne ist ein Highlight: Mit den passenden, magnetischen Filtern verwandelt sich der kleine Roboter in ein Sonnenteleskop, ideal um Sonnenflecken zu beobachten und diese automatisch zu tracken.

Aber Vorsicht bei den Planeten: Hier ist ein ehrliches Erwartungsmanagement wichtig. Das Dwarf 3 ist mit seiner kurzen Brennweite ein Spezialist für große Nebel, nicht für winzige Planetenscheibchen. Wer hofft, die Wolkenbänder des Jupiter oder die Cassini-Teilung der Saturnringe formatfüllend zu sehen, wird enttäuscht. Jupiter erscheint als sehr helle, kleine Scheibe (immerhin oft mit seinen Monden als Punkte daneben) und der Saturn lässt sich zwar als ovale Form mit „Ohren“ erahnen, aber Details bleiben größeren Teleskopen mit mehr Brennweite vorbehalten.

Der kreative Begleiter bei Tageslicht

Was das Dwarf 3 von vielen anderen reinen Astro-Teleskopen unterscheidet, ist seine starke Ausrichtung auf die Tageslichtfotografie. Es fungiert hier als intelligentes Teleobjektiv mit Roboter-Unterbau:

Gigapixel-Panoramen: Ein Fest für Landschaftsfotografen. Man definiert einen Bereich – etwa eine Bergkette – und das Dwarf 3 fährt diesen Raster für Raster ab. Die Software setzt die vielen Einzelbilder anschließend zu einem riesigen, ultra-hochauflösenden Panoramabild zusammen, in das man tief hineinzoomen kann.

Ein Fest für Landschaftsfotografen. Man definiert einen Bereich – etwa eine Bergkette – und das Dwarf 3 fährt diesen Raster für Raster ab. Die Software setzt die vielen Einzelbilder anschließend zu einem riesigen, ultra-hochauflösenden Panoramabild zusammen, in das man tief hineinzoomen kann. Vogelwelt & Natur: Dank des Teleobjektivs lassen sich scheue Vögel oder Wildtiere aus sicherer Entfernung filmen. Die KI-gestützte Objektverfolgung hilft dabei, das Motiv im Fokus zu behalten.

Dank des Teleobjektivs lassen sich scheue Vögel oder Wildtiere aus sicherer Entfernung filmen. Die KI-gestützte Objektverfolgung hilft dabei, das Motiv im Fokus zu behalten. Zeitraffer (Timelapse): Ob aufziehende Gewitterwolken oder der Trubel einer Großstadtkreuzung – das Dwarf 3 beherrscht stationäre Zeitrafferaufnahmen perfekt.

Eindrücke aus der Praxis

Grau ist alle Theorie – wir wollten wissen, was der kleine Kasten wirklich kann.

Hier sind einige Bilder, die wir mit dem Dwarf 3 im AZ Modus gemacht haben:

Fazit: Die „Eierlegende Wollmilchsau“ der Optik?

Das Dwarf 3 kann die Physik nicht überlisten – für Planeten fehlt die Brennweite, für Profi-Astrophotos die Öffnung. Aber das ist auch nicht der Anspruch. Es ist der perfekte Hybrid für alle, die Technik lieben. Ein Reisebegleiter, der tagsüber das Alpenpanorama scannt, abends den Sonnenuntergang im Zeitraffer festhält und nachts (wahlweise im einfachen AZ- oder professionellen EQ-Modus) den Orionnebel fotografiert.

Die Highlights im Überblick:

Lieferumfang: Teleskop inkl. Schutztasche & Zubehör.

Teleskop inkl. Schutztasche & Zubehör. Nacht: Deep-Sky (Nebel/Galaxien) top.

Deep-Sky (Nebel/Galaxien) top. Tracking: Wahlweise AZ-Modus (schnell) oder EQ-Modus (Profi).

Wahlweise AZ-Modus (schnell) oder EQ-Modus (Profi). Sonne & Mond: Sehr gute Ergebnisse (Sonne nur mit Filter!).

Sehr gute Ergebnisse (Sonne nur mit Filter!). Planeten: Nur bedingt geeignet (zu klein).

Nur bedingt geeignet (zu klein). Tag: Gigapixel-Panoramen & 4K-Video.

