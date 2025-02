Streik im öffentlichen Dienst – KVG komplett bestreikt

Kassel, 19. Februar 2025. Die Gewerkschaft Verdi ruft zum Freitag, 21. Februar 2025, zum Streik im öffentlichen Dienst auf. Bestreikt werden an diesem Tag Busse und Bahnen. Für Kassel bedeutet das, dass die KVG kein ÖPNV-Angebot bieten kann. Dies wird auch für die Buslinien 11, 17 und 22 der KVG im Umland gelten sowie auf den Straßenbahnstrecken nach Vellmar, Baunatal und durch das Lossetal.

Im Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) sind die Regionalbusse ab Linie 30 jedoch nicht betroffen. Sie werden planmäßig unterwegs sein, auch innerhalb der Stadt Kassel. Einschränkungen wird es für Fahrgäste aus der Region vor allem geben, wenn die NVV-Buslinien an Kassels Stadtrand enden und dort auf Linien der KVG anbinden wie aus Fuldatal, Baunatal, Vellmar und im Lossetal auf die Tramlinien. Ein Ersatz für entfallende Anschlussfahrten der KVG kann nicht angeboten werden. Im Stadtgebiet Kassel können die Fahrgäste auf regionale Zug- und Buslinien ausweichen, die uneingeschränkt unterwegs sind.

Die RegioTrams von Hümme, Melsungen und Wolfhagen verkehren bis zum Hauptbahnhof Kassel regulär nach Fahrplan.

Wo finden Fahrgäste Informationen?

• In der NVV mobil-App, die auch Fahrscheinverkauf bietet

• Im Internet unter www.kvg.de und www.nvv.de. Dort können sich Fahrgäste jeweils in der Rubrik „Verkehrsmeldungen“ oder „Störungen“ über jede einzelne Linie informieren

• Am gebührenfreien NVV-ServiceTelefon unter 0800-939-0800 (erreichbar täglich von 5 bis 22 Uhr sowie freitags und samstags bis 0 Uhr).

PM: KVG